Companhia aérea reclama de comportamento dos jogadores do Peñarol durante o voo para Buenos Aires
Atletas do time uruguaio aparecem subindo nas cadeiras e fazendo algazarra no fundo do avião
Na véspera da partida decisiva da Copa Libertadores contra o Racing, nesta terça-feira, o Peñarol se envolveu em uma polêmica fora das quatro linhas. A confusão aconteceu durante a viagem da equipe de Montevidéu a Buenos Aires, quando o elenco protagonizou cenas de euforia dentro do avião da companhia aérea Aerolíneas Argentinas.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, os jogadores do Peñarol aparecem no fundo da aeronave entoando cantos de arquibancada, subindo nas cadeiras e fazendo algazarra durante o trajeto para Buenos Aires. Diante da repercussão, a Aerolíneas Argentinas divulgou uma nota oficial criticando a postura dos atletas e reforçando seu compromisso com a segurança.
"Nossa obsessão é a segurança dos nossos passageiros. Nossa paixão é oferecer a eles o melhor serviço. Lamentamos esse tipo de atitude que não tem nada a ver com esporte @OficialCAP", escreveu a companhia aérea.
Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio.— Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) August 19, 2025
Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte.@OficialCAP pic.twitter.com/6enGX3CG9Z
Até o momento, o clube uruguaio ainda não se pronunciou sobre o episódio. O elenco do Peñarol já está hospedado na capital argentina, onde encara o Racing pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
Na ida, o Peñarol venceu por 1 a 0, no Estádio Campeon del Siglo, em Montevidéu, com gol do meio-campista Terans. Agora, o time uruguaio joga pelo empate no confronto da volta, nesta terça-feira, no El Cilindro, em Avellaneda, Buenos Aires.