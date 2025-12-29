A- A+

Esporte Compaz consolida inclusão social com 251 medalhas conquistadas em 2025 Atletas formados nos centros comunitários se destacam em competições regionais, nacionais e internacionais

A rede de Centros Comunitários da Paz (Compaz), da Prefeitura do Recife, encerra 2025 com cerca de 251 medalhas conquistadas por atletas formados nos equipamentos, consolidando o esporte como uma das principais ferramentas de inclusão social e desenvolvimento humano na cidade.

Resultados em várias modalidades

As medalhas foram conquistadas em competições regionais, nacionais e internacionais, em modalidades como Judô Paralímpico, Judô, Wrestling, Jiu-jitsu, Taekwondo e Karatê. Os resultados refletem o trabalho contínuo de formação esportiva aliado à educação cidadã.

Entre os destaques coletivos estão o Taekwondo do Compaz Leda Alves, que somou 47 medalhas, e o Jiu-jitsu do Compaz Miguel Arraes, responsável por 62 conquistas ao longo do ano.

Atleta mirim se destaca no Jiu-jitsu

No cenário individual, a jovem Maísa Silva, de 11 anos, conquistou 13 medalhas em 2025, sendo sete de ouro. Integrante do Jiu-jitsu do Compaz Miguel Arraes, ela representa o impacto social do projeto na formação de crianças e adolescentes.

Política pública com impacto social

Para a Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, os resultados esportivos são consequência de uma política pública integrada, que oferece acesso gratuito ao esporte, acompanhamento técnico e fortalecimento dos vínculos comunitários.

Ao longo de 2025, os Compaz ampliaram oportunidades, revelaram talentos e contribuíram para trajetórias de superação, protagonismo juvenil e promoção da cultura de paz no Recife.

Com informações da assessoria

Veja também