Programação Compaz Paulo Freire celebra dois anos de inauguração no Ibura nesta quinta-feira (5) Comemoração inclui apresentações das turmas de Balé, Ritmos e Kung Fu-Sandá, além do tradicional bolo de aniversário

Com uma programação especial aberta ao público, o Compaz Paulo Freire, localizado no Ibura, na Zona Sul do Recife, completa dois anos de funcionamento nesta quinta-feira (5).



A comemoração, que terá início às 15h, inclui apresentações das turmas de Balé, Ritmos e Kung Fu-Sandá, além do tradicional bolo de aniversário para celebrar a data com a comunidade.

Inaugurada no dia 2 de março de 2024, a unidade reúne serviços como Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Espaço Mãe Coruja, mediação de conflitos, Procon e Agência do Emprego e atua como polo integrado de atendimento social.

O equipamento também dispõe de dojô, sala de dança, auditório com capacidade para 126 pessoas, praça de eventos e terraços com vista panorâmica, estrutura voltada a atividades culturais, esportivas e de qualificação profissional.

Ao longo desse período, o espaço ampliou o acesso da população a serviços públicos e atividades gratuitas, com o objetivo de criar vínculos comunitários e contribuiu para a inclusão social no território.

“Garantimos acesso a direitos e oportunidades que promovem transformação social a partir do território”, destacou o secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda.

SERVIÇO

Aniversário de dois anos do Compaz Paulo Freire

Data: 05/03

Horário: 15h

Local: Compaz Paulo Freire – Ladeira da Cohab, 10 – Ibura – Recife/PE

Aberto ao público

