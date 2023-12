Competição de surfe de Paris 2024 pode acontecer em Teahupo'o, afirma presidente polinésio

A- A+

O presidente do território francês da Polinésia, Moetai Brotherson, anunciou neste domingo (10) que a competição de surfe dos Jogos Olímpicos de 2024 poderá acontecer na sede de Teahupo'o, após meses de tensão entre as autoridades, comitê organizador e a população local.

"A solução que adotamos esta tarde permite celebrar aqui os Jogos Olímpicos e que a WSL (Liga Mundial de Surfe) mantenha uma etapa anual do circuito mundial", disse Moetai Brotherson, no Taiti, à AFP.

A organização dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, programados para julho e agosto, designou o Taiti, no Oceano Pacífico, como sede para as competições de surfe entre 27 e 30 de julho.

Mas a substituição de uma torre de madeira em Teahupo'o por uma estrutura de alumínio para abrigar os árbitros virou uma fonte de tensão devido ao impacto para o meio ambiente.

Durante os testes técnicos realizados no dia 1º de dezembro, uma plataforma prevista para a instalação da nova torre quebrou vários pedaços de coral, o que levou o governo polinésio a suspender as obras.

Brotherson, que se reuniu no domingo com grupos de defesa do meio ambiente, apresentou um programa de obras que deve terminar em 13 de maio, poucos dias antes da etapa do circuito mundial da WSL, que será um teste para os Jogos Olímpicos em julho.

A torre de alumínio do projeto inicial será reduzida em tamanho e peso, mas os técnicos acreditam que ainda será necessário atravessar a zona de coral.

O presidente do comitê organizador dos Jogos, Tony Estanguet, comemorou nesta segunda-feira a manutenção do Taiti como sede do evento de surfe.

"Tínhamos uma pequena margem de manobra no calendário, o que hoje nos permite ter confiança de que a torre poderá estar pronta em maio", disse Estanguet.

