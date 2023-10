Complemento da oitava rodada da Série A2 do Campeonato Pernambucano tem 14 gols; veja

A- A+

A oitava rodada da Série A2 do Campeonato Pernambucano chegou ao fim neste domingo (29), com quatro partidas. Afogados, Decisão, Flamengo de Arcoverde e Vera Cruz venceram. No dia anterior, o Íbis fez 5 a 1 no Ferroviário e o 1º de Maio foi derrotado por 2 a 1 para o Atlético.

O Afogados segue na liderança e tem 100% de aproveitamento. A Coruja venceu o Centro Limoeirense, no José Vareda, por 3 a 0. Os gols foram anotados por Guilherme Escuro (2x) e Diego Ceará.

Em Belo Jardim, o Flamengo de Arcoverde fez 4 a 0 diante do Atlético Torres. O atacante Yuri Martins marcou três gols e o outro foi anotado por Jackson. O Tigre está na vice-liderança com 21 pontos - três a menos que o Afogados.

O Decisão ganhou por 2 a 0 contra o Jaguar. Os gols foram de Diego Felipe e José Antônio. O Bode está na quarta posição com 18 pontos - mesma pontuação do Vitória.

No clássico de Vitória de Santo Antão, a partida foi movimentada com cinco gols no estádio do Arruda, do Santa Cruz. O Vera Cruz venceu o Vitória por 3 a 2, com dois gols de Renato Henrique e um outro de Pedro Maycon. Já Matheus Lagoa e Paulinho anotaram para o Tricolor das Tabocas.

