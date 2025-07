A- A+

LUTO NO FUTEBOL "Completamente devastados": Portugal, Liverpool e outros clubes lamentam morte de Diogo Jota O Liverpool afirmou estar devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota

A Seleção de Portugal, o Liverpool e clubes de futebol do país lusitano lamentaram a morte do atacante Diogo Jota. O português sofreu um acidente de carro com o irmão, o também jogador André Silva, em uma rodovia na Espanha. Os dois morreram.

Em comunicado, a Seleção disse todo o futebol português "estão completamente devastados".

"Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade". Diogo Jota foi campeão da Liga das Nações com Portugal no último dia 25 de junho.

O Liverpool afirmou estar devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota. Os maiores clubes de Portugal, Benfica, Porto e Sporting também lamentaram a morte do jogador.

Veja também