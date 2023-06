A- A+

Natação Santos Dumont recebe Troféu Brasil de Natação, principal torneio da modalidade no País Evento começa nesta terça-feira (30) e vai até a sexta (3)

O Complexo Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, receberá a partir desta terça-feira (30) o Troféu Brasil de Natação, o mais importante campeonato da modalidade no país. A competição distribuirá vagas para o Mundial de Fukuoka 2023, Jogos Pan Americanos de Santiago 2023 e Campeonato Mundial Júnior.

A capital pernambucana recebe o torneio pela primeira vez na história. Somando os atletas nacionais e estrangeiros, 468 nadadores estarão ocupando as raias da piscina olímpica do parque esportivo. Sessenta clubes estarão sendo representados, entre eles os tradicionais Esporte Clube Pinheiros e o Minas Tênis Clube, donos das maiores delegações.

Aaaah que bom ver essa piscina lotada!



Todos ajustando os últimos detalhes para o Troféu Brasil



Santos Dumont - Recife/PE

30/05 a 03/06

9h30 / 18h

Band Sports / https://t.co/Q9Y3kcOufd / CazeTV (YouTube) #Natacao #YakultBrasil #SpeedoMSport #Estacio #ExitoArte pic.twitter.com/FQoI2pL4fe — CBDA (@CBDAoficial) May 29, 2023

Olho aberto neles

Pernambuco estará representado pelo AABB-Recife, M3Swim e Sport Club do Recife. A maioria dos pernambucanos ainda estão com idade para disputar vagas visando o Mundial Júnior. Entre os atletas locais, destaque para Beatriz Bezerra, campeã e recordista brasileira juvenil nos 50 e 100 metros borboleta e dona de três medalhas no Mundial Júnior de 2022.

Dos 27 nadadores que estiveram presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 21 estão no Recife. Dentre os nomes mais conhecidos da natação nacional, Fernando Scheffer, medalhista olímpico de bronze em 2021, nos 200 metros livre, está confirmado.

Outros nomes destacados são o de Léo de Deus, tricampeão pan-americano nos 200m borboleta, Beatriz Dizotti, ouro nos 1.500m livre na etapa de Barcelona do Mare Nostrum - importante competição do calendário da natação -, e Guilherme Costa “Cachorrão”, medalhista de bronze no último Campeonato Mundial de 2022, em Budapeste.

Ausências

Por outro lado, grandes estrelas da nossa natação estarão de fora do Troféu. A pernambucana Etiene Medeiros, que está de volta ao Recife, não participa por uma decisão estratégica tomada em conjunto com a sua equipe multidisciplinar. O velocista Bruno Fratus, bronze em Tóquio-2020 nos 50m livre e um dos mais consistentes atletas do mundo nesta prova, é ausência pois ainda está se recuperando de cirurgia no ombro.

Cronograma

O Troféu Brasil ocorre desta terça (30) a sexta-feira (3). Em todos os dias de competição, a partir das 9h30 serão iniciadas as eliminatórias. Já as finais acontecem à noite, a partir das 18h. A entrada no Parque Aquático é gratuita e aberta a todos os públicos.

O evento contará com transmissão do Canal Olímpico do Brasil, Bandsports e CazéTV.

