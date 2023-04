A- A+

Santa Cruz Compondo dupla de zaga formada na base do Santa, Guedes recebe primeira sequência com Conceição Zagueiro foi titular nas duas últimas partidas do Tricolor do Arruda e vem sendo titular nos treinos preparatórios para a Série D

Revelado no Santa Cruz, o zagueiro Guedes teve com Felipe Conceição sua primeira sequência no time titular da Cobra Coral nas duas últimas partidas do clube no Campeonato Pernambucano. Junto ao também prata da casa, Ítalo Melo, os jovens assumiram o comando da zaga tricolor com o novo treinador.



“Para a gente que é da base, sempre temos o sonho de subir ao profissional e vestir a camisa do Santa. Para mim e para o Ítalo Melo, tenho certeza que a gente vem agarrando essas oportunidades e dando o nosso melhor”, disse o zagueiro.

Depois da fatídica derrota para o Íbis, partida que tirou todas as chances do Santa Cruz conquistar uma vaga na Série D do próximo ano, Guedes tomou a vaga que era do zagueiro e capitão, Alemão. Dessa forma, foi titular durante os 90 minutos contra o Belo Jardim, na última rodada da primeira fase e na eliminação contra o Petrolina, nas quartas de final do Pernambucano.

"Não conhecia o treinador antes. Felipe me chamou para conversar, viu potencial em mim, trocamos ideias. Venho aprendendo com ele. É um cara muito atencioso e que procura ensinar da melhor forma”.

Visando a Série D deste ano, Felipe Conceição continua apostando na dupla de zagueiros da base nos treinos e também vem dando oportunidades para Jadson, outro prata da casa. Com os insucessos nas competições do primeiro semestre, aumentou a necessidade de conquistar o acesso à Série C de 2024. Caso não consiga a vaga direta, o Tricolor terá que torcer para que o Retrô suba de divisão.

“A gente sabe que a Série D é muito difícil, mas também sabemos da qualidade do nosso elenco e vamos em busca do acesso e vitórias. Iremos enfrentar muitos obstáculos pelo caminho, mas vamos nos sobressair sobre isso tudo”.

Guedes chegou ao Santa Cruz em 2020 e logo passou a fazer parte do elenco sub-20. Em 2022, o atleta fez a estreia entre os profissionais, mas não ganhou muita sequência. Em seguida, foi emprestado ao Belo Jardim, onde conquistou o acesso para a elite estadual pelo Calango do Agreste.

“Eu como sou do interior, de Sanharó, a gente do interior é acostumado a ver os times da capital. Para mim é uma honra estar nesse clube, é um passo muito grande na minha carreira vestir essa camisa e, com certeza, se eu conseguir dar meu melhor e consequentemente conseguir títulos, será melhor ainda”, comentou o defensor sobre a oportunidade no Santa Cruz.











