Composição dos potes e dinâmica do sorteio da Eurocopa de 2024

A- A+

O sorteio dos grupos da Eurocopa de 2024, que será realizado neste sábado (2), em Hamburgo, marca a reta final para o torneio, que será disputado na Alemanha.

. Dinâmica do sorteio

A cerimônia do sorteio da Euro 2024 começará às 14h00 (horário de Brasília), na Filarmônica do Elba, e terá uma hora de duração.

Somente a Alemanha, como anfitriã, sabe que será cabeça de chave do Grupo A. As outras cinco equipes do primeiro pote irão para os demais grupos (B, C, D, E, F).

Um segundo sorteio definirá a posição de cada equipe dentro das chaves (B1, B2, B3 ou B4, por exemplo).

Depois sairão as esquipes do segundo pote, do terceiro e, por último, do quarto.

. Potes

Pote 1: Alemanha, Portugal, França, Espanha, Bélgica, Inglaterra

Pote 2: Hungria, Turquia, Romênia, Dinamarca, Albânia, Áustria

Pote 3: Holanda, Escócia, Croácia, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca

Pote 4: Itália, Sérvia, Suíça, vencedor da repescagem A, vencedor da repescagem B, vencedor da repescagem C

. Repescagens

Caminho A: Polônia x Estônia e País de Gales x Finlândia (semifinais em 21 de março e final em 26 de março)

Caminho B: Israel x Islândia e Bósnia x Ucrânia (semifinais em 21 de março e final em 26 de março)

Caminho C: Geórgia x Luxemburgo e Grécia x Cazaquistão (semifinais em 21 de março e final em 26 de março)

Veja também

Dança de rua Grupo Hip Hop Olinda promove final do Circuito Breaking Itinerante com programação gratuita