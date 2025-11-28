'Comprar o Corinthians deve ser uma das maiores loucuras que se pode fazer', diz empresário

A- A+

Um dos maiores times do Brasil e dono de uma torcida fanática e bastante exigente, o Corinthians atravessa uma grave crise financeira há algum tempo. Proprietário do Le Mans, da França e patrocinador da equipe Alpine na Fórmula 1, o empresário Georgios Frangulis foi questionado se aceitaria investir em seu clube de coração. Apesar do perfil empreendedor, principalmente na área esportiva, ele foi bastante reticente ao falar sobre o assunto.

Leia também • Neymar é relacionado pelo Santos para jogo decisiva com o Sport na luta contra o rebaixamento • Santa Cruz confirma rescisões liminares de Thiago Galhardo e Nathan • Náutico demonstra interesse no zagueiro Segovia, do CRB

"Comprar o Corinthians deve ser uma das maiores loucuras que alguém pode fazer na vida. A gente sabe como a torcida funciona, é a dona do time. Depois que eu comprei o Le Mans, é um cenário totalmente diferente, tem a torcida, a cidade ama o time, mas são quase 200 mil habitantes...É uma complexidade grande", afirmou Frangulis em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN.



A crise financeira que assola os clubes, que precisam administrar seus orçamentos em meio à dividas bilionárias também foi tema da entrevista. Dentro da sua visão de investidor, ele afirmou ainda que a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) deve ser o caminho natural para tirar o Corinthians dessa dificuldade. "Comprar o Corinthians deve ser uma das maiores loucuras que alguém pode fazer na vida. A gente sabe como a torcida funciona, é a dona do time. Depois que eu comprei o Le Mans, é um cenário totalmente diferente, tem a torcida, a cidade ama o time, mas são quase 200 mil habitantes...É uma complexidade grande", afirmou Frangulis em entrevista ao programa "Bola da Vez", da ESPN.A crise financeira que assola os clubes, que precisam administrar seus orçamentos em meio à dividas bilionárias também foi tema da entrevista. Dentro da sua visão de investidor, ele afirmou ainda que a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) deve ser o caminho natural para tirar o Corinthians dessa dificuldade.

"Não vejo outra solução. Tem altos e baixos, momentos bons e ruins, mas para construir algo, como o Cruzeiro está construindo a longo prazo, ou Coritiba, não tem contra-argumento. Eu acho que o Corinthians precisa de um investidor que não seja brasileiro para eliminar a parte passional", afirmou o empresário.



Na entrevista, Frangulis se dispôs, inclusive, a prestar algum tipo de auxílio com a sua experiência de investir no esporte. "Não tenho dinheiro, paciência e nem coragem de comprar o Corinthians, mas topo ajudar", afirmou no programa.



Em meio aos problemas financeiros que vem fazendo parte da rotina corintiana em tempos recentes, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. O clube paulista recebe o Botafogo às 16h, na Neo Química Arena e tenta se reabilitar da derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro na competição.

Veja também