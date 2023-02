A- A+

Sport "Comprometido com a causa", Fabinho ressalta aspecto coringa e é exemplo de entrega Um dos mais experientes do elenco, volante também exerce função de "conselheiro" para os mais jovens

Liderança e comprometimento são duas palavras que conseguem exemplificar bem o papel de Fabinho no elenco do Sport. Desde que chegou na Ilha do Retiro em 2022, o atleta se mostrou apto para atuar nas mais diferentes posições e funções dentro de campo. Jogador da confiança de Enderson Moreira, o volante de 36 anos foi titular em todas as partidas do Rubro-negro no ano e se mantém como um dos destaques da equipe.

Nas primeiras oportunidades recebidas no Leão, sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, Fabinho atuou como um volante clássico. Já na rápida passagem de Lisca, o atleta passou a atuar um pouco mais aberto pelo lado direito, dando suporte ao lateral e chegando no ataque quando possível. Com Claudinei Oliveira, o jogador passou ter ainda mais destaque e tornou-se titular absoluto da equipe.

Privilegiado físicamente, Fabinho também fez a lateral direita do Sport nos últimos jogos, diante das ausências de Eduardo e Ewerthon por lesões. Dessa forma, o volante de origem vem sendo o mais utilizado pelo lado do campo.

Na última partida diante do Caruaru City, Fabinho por muitas vezes teve uma função de zagueiro pela direita, principalmente quando o Leão tinha a posse de bola, o que liberava Igor Cariús para subir pela esquerda. Sobre exercer mais de uma posição na equipe, o atleta afirma que o objetivo sempre vai ser ajudar o clube. "Em todas as camisas que vesti, sempre fui comprometido com a causa do clube, vou dar meu melhor, seja na lateral ou de volante. Meu intuito é que o Sport se sobressaia em todos os jogos e competições".

Um dos líderes e mais experientes do elenco, Fabinho coleciona grandes camisas em sua trajetória profissional. Exemplo para os mais jovens, o cabeça de área contou um pouco da sua relação com os atletas da base leonina. "O futebol é uma linha muito tênue, você precisa ter a cabeça no lugar. Eu já vi jogadores com talento que não souberam aproveitar. O Sport tem grandes jogadores jovens e eu venho conversando com eles no dia a dia, tentando orientar da melhor maneira possível, para que possam dar um passo de cada vez e que continuem trabalhando e evoluindo".

Veja também

Futebol Assembleia Geral de Sócios do Náutico votará na sexta (3) proposta de arrendamento de parte do CT