Apesar de derrota, comunidade cabo-verdiana do Recife dá show de torcida

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De todas as coisas que Cabo Verde e Brasil têm em comum, mais uma: a rivalidade emocionada contra a Argentina. Nesta sexta-feira (3), um grupo de cabo-verdianos se reuniu em um bar na Madalena, Zona Norte do Recife, para assistir ao jogo, já histórico, contra a Argentina de Messi, atual detentora do título.

Os Tubarões Azuis nunca disputaram uma Copa do Mundo, mas a estreia não deixou nada a desejar. A derrota por 3 a 2, na prorrogação, transformou a pequena equipe estreante na campeã moral do confronto. "Cabo Verde já é vencedor desde o primeiro momento em que se classificou. Teve sete vitórias, dois empates e uma única derrota. Fez uma campanha que o fez merecer estar nesta Copa. Ninguém achou que Cabo Verde poderia chegar a isso, e chegou", defendeu a cabo-verdiana e professora universitária Sônia Fonseca.

Sônia Fonseca, cabo-verdiana e professora universitária Foto: Felipe Ribeiro/Folha de a Pernambuco

Economista, Sônia entende que as probabilidades jogavam contra a seleção africana. "Cabo Verde tem 500 mil habitantes, mais da metade é mulher. A probabilidade de encontrarmos um craque de futebol é muito menor, e Cabo Verde conseguiu, porque a diáspora é três vezes maior [do que a população do país]. Cabo Verde deu uma lição de que o dinheiro não compra tudo; a garra é mais importante", declarou, emocionada, antes de brincar: "Eu até gostava de Messi. A partir de hoje, eu odeio".

O casal formado pelo engenheiro de qualidade Edymir Semedo e pela fonoaudióloga Suelene Reis saiu de Cabo Verde há mais de uma década e foi justamente no Recife que os dois se conheceram. "Tinha que ser", gostam de acreditar. O pai de Edymir trabalhou na delegação da seleção, e por isso ele torce desde cedo pelos Tubarões Azuis. "Era um sonho ir para a Copa da África, e a gente conseguiu em 2013. Treze anos depois, já estamos na Copa do Mundo. É uma evolução muito grande. Eles representaram o povo de Cabo Verde, um povo trabalhador e resiliente", contou.

O casal Edymir Semedo e Suelene Reis. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de a Pernambuco

A torcida reunida na Madalena foi um espetáculo à parte. Vibrava e cantava sem parar. O empresário Diogenes Braga voltava para casa quando se deparou com a festa cabo-verdiana no bar. "Arrumei um jeito de parar o carro. Já não tinha mesa, então fiquei na mureta mesmo. Ficou todo mundo torcendo junto. Os gritos deles, as comemorações... é magnífico. O futebol é isso. Certamente é uma das seleções mais amadas da competição. Depois desse jogo, só a Argentina vai torcer pela Argentina", afirmou.

Pernambuco cabo-verdiano

Sônia, Edymir e Suelene fazem parte de uma leva de cabo-verdianos que chega ao Recife ano após ano. A grande maioria vem em busca de formação acadêmica. Euclides Cabral também é professor e, há 30 anos, fez da capital pernambucana sua casa. Dos cabo-verdianos que encontrou por aqui, construiu uma rede de apoio. "Somos unidos, temos um grupo no WhatsApp. Nós, mais velhos, acabamos recebendo os mais novos para manter o legado e seguir a tradição de ter muita gente por aqui", conta o professor, que se formou por meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação.

Contudo, a relação entre o arquipélago africano e a terra dos altos coqueiros remonta ao século XVII. O município de Vitória de Santo Antão é o maior símbolo dessa ligação. A cidade foi fundada por um cabo-verdiano e se tornou "a cidade mais cabo-verdiana fora de Cabo Verde", como faz questão de afirmar a historiadora e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vitória de Santo Antão (IHGVSA), Claudia Vicente.

Juntamente com o professor Marcos Galindo, diretor da Agência de Inovação, Tecnologia e Ciência de Vitória de Santo Antão, ela explica que:

"Os portugueses contratavam cabo-verdianos para explorar o pau-brasil. A história sugere que a família Braga, comandada por Diogo de Braga, pai, e seus filhos, veio de Cabo Verde e se instalou no interior de Pernambuco, a cerca de dez léguas do litoral, em um local chamado Mata do Brasil. Esse nome foi dado porque ali se concentrava uma importante província vegetal de pau-brasil."

A cidade recebeu esse nome em alusão à Ilha de Santo Antão, uma das ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Desde então, Vitória conserva traços culturais trazidos pelos colonizadores, como a devoção a Santo Antão, preservada há mais de 400 anos.

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