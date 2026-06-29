Comunidade nipo-brasileira celebra classificação do Brasil na Copa do Mundo
A maior parte da torcida presente na Associação Cultural Japonesa do Recife (ACJR) estava apoiando as duas seleções e ficou feliz com o triunfo brasileiro
O duelo entre Brasil e Japão pelos 16 avos da Copa do Mundo 2026 reuniu a comunidade nipo-brasileira na Associação Cultural Japonesa do Recife (ACJR), localizada no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, nesta segunda-feira (29).
O evento teve a torcida dividida pela ligação das pessoas com os dois países, mas terminou com euforia pela classificação brasileira.
O gol de Gabriel Martinelli, no último minuto do jogo, fez a alegria da maior parte da torcida presente.
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O Cônsul-Geral do Japão no Recife, Masami Ohno, acompanhou o confronto entre do Mundial junto aos membros da ACJR. Ele lamentou a derrota dos Samurais Azuis, mas valorizou a integração da cultura nipônica com Pernambuco.
"O resultado foi uma pena, mas foi um jogo muito bom entre Brasil e Japão. Foi histórico. Eu saio satisfeito por torcer pela equipe japonesa ao lado das pessoas da associação. Eles ficaram contentes pelo Brasil. Fico muito feliz em estar com a comunidade japonesa", destacou o Cônsul-Geral.
Euforia
Aroldo Kenji Ojima nasceu em São Paulo e mora no Recife há 28 anos. Ex-presidente da associação, ele celebrou a vitória brasileira e acredita no sexto título mundial da Seleção.
"Aqui é nossa colônia japonesa, mas geralmente as pessoas são brasileiras, sendo descendentes de japoneses. Então, todo mundo realmente torceu para o Brasil", iniciou Aroldo que destacou o carinho com o Japão.
"Se caso o Brasil perdesse, a gente continuaria torcendo pelo Japão. Mas graças a Deus o Brasil vai continuar e vamos pegar esse hexa", completou.
O atual presidente da Associação Cultural Japonesa do Recife é Kenichi Iwata Júnior. O recifense também celebrou o triunfo brasileiro.
“Foi maravilhoso acompanhar o Brasil e o Japão jogar. Gostaria que fosse mais para a frente na competição, mas já se encontraram. Deu Brasil e estamos contentes do mesmo jeito”, afirmou.