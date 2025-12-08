A- A+

Automobilismo Com assinatura de licitação, retorno do Autódromo de Caruaru fica mais perto Nesta segunda-feira (08), o Governo de Pernambuco autorizou a licitação para pavimentação do acesso ao Autódromo Ayrton Senna

Nesta segunda-feira (08), o Governo de Pernambuco deu o primeiro passo para a retomada do autódromo Ayrton Senna, em Caruaru. Com a presença da governadora Raquel Lyra, foi assinada a licitação para pavimentação que dá acesso ao local.

Há quase três meses, o autódromo de Caruaru recebeu uma comitiva formada por representantes da Prefeitura de Caruaru e do Governo do Estado, que empreenderam uma visita técnica para acompanhar o início do serviço de estudo de solo do terreno.

A pista não recebe eventos oficiais há anos, não detêm as chancelas necessárias para receber corridas e carece de reformas. Dessa forma, Pernambuco, que é um celeiro do automobilismo nacional, atualmente não tem autódromo e nem kartódromo disponível para treinos e competições.

Assim, a comunidade do automobilismo pernambucano segue na expectativa de dias mais ativos e com o retorno para casa. O piloto Sérgio Ramalho, com atuações na Stock Car, Copa Truck e Porsche Cup, foi um dos que tiveram a oportunidade de ver de perto a visita e relembrou os antigos momentos.

“Eu acho que hoje está tudo muito alinhado - para o início da reforma do autódromo. Nós sempre brigamos muito para ter o autódromo de Caruaru de volta. É um traçado incrível e uma praça que, se você imaginar, que quando o automobilismo não estava tão em alta como hoje, há 15 anos, levava de 30 a 40 mil pessoas à Fórmula Truck”, lembrou.



Em seguida, Ramalho reflete que o poder público está olhando com mais carinho pelo automobilismo, conseguindo enxergar as riquezas produzidas com as grandes competições.

“Falando de Fórmula 1, são mais de R$ 2 bilhões de retornos para cidade de São Paulo. As nossas categorias, Porsche Cup, Stock Car, Copa Truck, categorias de Endurance, que levam de 20 a 30 mil pessoas, movimentam uma semana inteira a rede hoteleira, os restaurantes, a cidade, com empregos diretos e indiretos. Então, o ecossistema do automobilismo hoje funciona diferente, o network que ele traz, tudo o que pode gerar de negócio e acho que os órgãos públicos estão entendendo isso e se unindo aos privados”, refletiu.

Josimar Jr e Sérgio Ramalho, pilotos pernambucanos que foram bicampeões do Torneio de Endurance da Porsche Cup - Foto: Divulgação

Por sua vez, Josimar Jr, piloto campeão da Porsche Cup 2025 ao lado de Sérgio Ramalho, no Torneio de Endurance, olha para outros talentos do Estado, como Rafael Câmara, campeão da Fórmula 3 em 2025 e que no próximo ano disputará a Fórmula 2,e ressalta a importância de colocar Pernambuco no centro dos grandes eventos.

“É uma carência que existe no estado. A gente sabe da questão da especulação imobiliária, de tudo, mas é uma praça de esporte super importante para o automobilismo em geral, o Brasil, inclusive. A gente não tem autódromo da FIA, homologado para corridas, no Nordeste. Então, reformar o autódromo de Caruaru vai ser muito importante”, começou.

Imaginando que Caruaru possa receber Porsche Cup, Stock Car, Copa Truck, Nascar Brasil, Fórmula 4, Turismo Nacional, entre outras provas, Josimar apresenta a realidade atual das corridas em Pernambuco.

“A gente tem pilotos de destaque em várias categorias, nacionais e internacionais. Mas, Pernambuco não têm um autódromo ativo. A gente tem o estado ao lado, que é a Paraíba, que tem kartódromo de primeiro mundo e tem um autódromo também, que acaba recebendo muito dos nossos pilotos”.



