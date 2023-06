Conceição celebra pausa e projeta duelo com Sousa: "importante para a classificação"

A- A+

Depois de uma sequência de quatro jogos em dez dias, o Santa Cruz ganhou um período longo para se recuperar do desgaste na Série D. Do empate sem gols com o Pacajus até voltar a entrar em campo nesta quarta-feira (28), com o Sousa, são 11 dias para a Cobra Coral deixar os atletas nas condições ideais para dar seguimento na temporada.

Fato que foi celebrado pelo técnico Felipe Conceição. Em entrevista coletiva, além do descanso, o treinador enfatizou a importância do período sem compromisso para deixar os últimos reforços ainda mais ambientados ao Arruda.

"Um período de dez dias importante para recuperar os atletas depois de uma maratona de jogos. Importante, também, para não perder o que construiu, além de agregar os reforços que chegaram na correria, como Emerson (Souza), Miullen, Waguininho".

Líder do Grupo 3 da Série D com 18 pontos, o Santa busca a manutenção na primeira colocação nesta quarta-feira. Às 20h, visita o Sousa, no Marizão, e Felipe espera que o grupo siga com o bom aproveitamento das últimas partidas. São cinco jogos consecutivos sem tomar gols. Além disso, soma três compromissos de invencibilidade longe do Recife.

"A equipe ataca como um todo e defende como um todo. Por isso, hoje, temos um coletivo forte, equipe difícil de ser batida. Há um crescimento nos jogos fora de casa, estamos vindo numa crescente, conseguindo atuar fora da mesma forma que atuamos em casa. Isso me deixa satisfeito", pontuou.

"É um desafio nosso enfrentar o Sousa, que é uma grande equipe do grupo, como se estivéssemos em casa. Além de ser importante para a classificação, será importante para a próxima fase também. É uma das equipes que brigará pela classificação. Vamos respeitar, mas jogando nosso futebol, que é o que temos buscando desde o início", finalizou.

