Conceição cita equilíbrio em média de idade do elenco do Santa

Na reta final de preparação para o início da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz reforçou o elenco com as chegadas do goleiro Rokeney, de 20 anos; dos volantes Pingo e Fabrício, com 21 e 24, respectivamente; do meia Nadson, 23; e do atacante Emerson Galego, também de 23. Grupo que ajudou o Tricolor a diminuir a média de idade do elenco.



“Reduzimos a média de idade de 27 para 25 anos, mas ela é equilibrada, com jovens que nos dão uma vitalidade e ambição. Querem entrar no mercado, defender o Santa Cruz com alma. Nós também temos atletas mais experientes, acompanhando essa turma que corre muito. Então estamos trabalhando com essa mescla. Hoje temos um equilíbrio muito bom no elenco. Vamos optar sempre por quem estiver mais inteiro. Temos um grupo homogêneo”, disse o técnico Felipe Conceição.



Antes de estrear na Série D, no dia 6 de maio, contra o Iguatu/CE, fora de casa, o Santa fará um amistoso contra o Botafogo/PB, nesta quarta (26), no Arruda. Duelo que Conceição espera servir para encontrar o estilo ideal de jogo para o restante da temporada.





“A cada dia, implementamos algo diferente para o nosso modelo de jogo. Os atletas estão correspondendo nas questões técnicas, físicas e táticas. Agora é continuar porque o tempo curto. Teremos dois amistosos para concluir a preparação, antes da estreia. Queremos terminar bem esse período, dar ritmo de jogo aos atletas e fazer os ajustes para começar bem na Série D, terminando a primeira fase classificados, chegando forte no mata-mata”, concluiu.

