Futebol Conceição enaltece atletas após vitória diante do Central Santa Cruz venceu por 3x1 e pulou para a quinta posição do Campeonato Pernambucano, com 15 pontos

Na estreia do técnico Felipe Conceição no comando do Santa Cruz, a equipe venceu o Central por 3x1, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Resultado que colocou o Tricolor na quinta posição, com 15 pontos, entrando na zona de classificação ao mata-mata do torneio. O triunfo, após cinco jogos sem conquistas, teve os méritos repassados integralmente aos jogadores pelo novo treinador.



“Fico receoso de dizer que meus ajustes resultaram na vitória. Foi mérito dos atletas, da intensidade, de jogar junto na parte ofensiva e defensiva. Os jogadores estão focados na reação, nos três jogos para classificar e depois buscar o título do Campeonato Pernambucano”, afirmou Conceição.



Ainda de acordo com o treinador, a partida deixou uma lição para o Santa Cruz, visando os compromissos seguintes no Estadual.





“Cada jogo dá um ensinamento. Nesse (contra o Central), fizemos um grande primeiro tempo, intenso, com volume ofensivo e dedicação dos atletas. No segundo, voltamos mais acomodados com o placar de 2x0. Com o tempo, vamos tirar essas oscilações, tendo consistência maior de jogo”, observou.



O próximo jogo do Santa Cruz é terça (28), diante do Íbis, no Arruda, também pelo Campeonato Pernambucano.

