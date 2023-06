A- A+

Futebol Conceição não revela escalação e pede apoio da torcida diante do Sousa Tricolor está invicto em casa na Série D, com vitórias diante de Iguatu e Campinense

O Santa Cruz que entra em campo neste sábado (3), contra o Sousa, no Arruda, pela quinta rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, pode ter novidades na escalação e na formação. O que o Tricolor não pretende mudar é a boa sintonia com a torcida. Afinal, nos dois jogos que fez como mandante no torneio, contra Iguatu e Campinense, saiu de campo com o resultado positivo. Sequência que, caso mantida, pode deixar o clube na liderança da chave.

"Nosso torcedor é diferente, fora do comum. Ganhamos as duas partidas aqui (no Arruda). Eles são fundamentais na trajetória, na construção de uma equipe mais forte. Sabemos o que a torcida do Santa já passou, mas a fidelidade com o clube, a tradição, a história, o amor deles move a equipe. Sem ela, é impossível. É um apelo meu. Peço para eles virem e apoiarem a gente”, afirmou o técnico Felipe Conceição. “Estamos invictos em casa, sem tomar gols, pegando adversários fortes. Hoje, mesmo precisando de algumas correções, estamos demonstrando equilíbrio. Nossa equipe é difícil de ser batida”, completou.

Com relação à escalação, o treinador não confirmou o time que entra em campo e deu a entender que, embora tenha repetido os mesmos titulares nos últimos jogos, o Santa pode ter novidades perante os paraibanos.

“Não vou soltar a escalação para não dar arma ao adversário. A disputa está aberta desde o início, mesmo quando a gente repetiu a escalação. Todos os atletas, de todas as funções, sabem o que fazer em campo. Ninguém entra sem saber a função a exercer”, apontou.

“Estamos sempre analisando mudanças na equipe, a competição interna, quem está melhor no momento. Várias aspectos importam e não somente o jogo em si. Tem o dia a dia, os treinamentos, o crescimento, a adaptação de quem chegou. O estágio que se encontram. Aí, nós vamos escolhendo as peças. Construímos uma base, mas com certeza pode ter alterações não só nesse jogo como em outros. Teremos uma sequência de quatro partidas em duas semanas e vamos precisar do elenco. O futebol pede isso. São cinco substituições, trocando quase meio time. Precisa ter mais de 11 bem preparados para sustentar o ritmo”, argumentou.

Veja também

Ação solidária Kuki, Bala, Chiquinho, Acosta: Presídio de Igarassu recebe ex-jogadores em pelada solidária