Conceição pede paciência à torcida, cita "reconstrução" do Santa e defende atletas

Reconstrução. Em praticamente todas as respostas, o técnico Felipe Conceição usou o termo para apontar o que Santa Cruz precisa fazer para mudar o cenário de frustração que tomou conta após a derrota por 3x1 para o Íbis, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Com o tropeço, o Tricolor precisa conseguir o acesso à Série C neste ano ou torcer para o Retrô obter o feito. Caso contrário, o clube ficará sem calendário nacional em 2024.



“Estamos procurando deixar com que esses atletas tenham força e coragem para buscar algo novo no Santa Cruz. É difícil pedir paciência para a torcida, mas é um momento de reconstrução. Precisamos do apoio de todos. Quem gosta do clube, que está do nosso lado para tentar construir algo positivo, precisa se unir. Tem muito trabalho a fazer. Trabalho tático, técnico e isso não é de um dia para o outro. Tenho força e vontade para isso, mas peço a todos paciência, força e união para reconstruir o Santa”, afirmou o treinador.

Conceição também saiu em defesa dos jogadores, vaiados após o apito final que culminou na segunda derrota do Santa Cruz na história para o Íbis - a primeira tinha sido em 1965.



“Quero passar tranquilidade e paciência a todos. Quero ajudar o clube a se reconstruir, galgar caminhos bons, de conquistas. Estou chateado pela derrota, como todos. Os atletas estão se entregando e o pouco que eu pedi, eles fizeram. Mas não vi dentro de campo os recursos e ferramentas para ajudar mais os jogadores. Eles tentaram cumprir. É um momento de transição de comando e eles se dedicaram”, declarou.





O próximo compromisso do Santa é sábado (1º), contra o Belo Jardim, na Arena de Pernambuco. Sem chances de ficar acima de Retrô e Petrolina, que garantiram vaga na Série D 2024, resta agora ao Tricolor focar na classificação ao mata-mata estadual - a Cobra Coral está em quinto, com 15 pontos, em fase que seis times avançam para as quartas de final.



Segundo Conceição, mesmo sem ter como prometer muitas melhoras técnicas e táticas, o Tricolor terá um espírito diferente no final de semana. “Se ganharmos, estamos classificados e vamos para a reta final. Dá para (melhorar o futebol) sábado? Não. Quarta? Talvez não. Esse é um período de paciência. Não vou enganar o torcedor, que paga ingresso e tem esperança de ver algo melhor. Entendo a torcida porque ele sente a dor. Mas não posso vender mágica. Isso demora. É um processo de reconstrução para entrar forte na Série D e conseguir o acesso, tendo calendário no ano que vem”, pontuou.

