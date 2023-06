A- A+

Futebol Imbróglio jurídico: Conceição reforça intenção do Santa em contratar Miullen Atacante ainda não foi apresentado no Tricolor por conta de pendências jurídicas com o Botafogo-PB

O Santa Cruz não desistiu da contratação do atacante Miullen, que estava no Botafogo-PB. Mesmo já no Recife, trabalhando a parte física no Tricolor, o atleta ainda não foi apresentado por conta de uma pendência jurídica com o Belo. Situação que tem incomodado os pernambucanos, mas que não tirou a confiança na oficialização do reforço para a sequência da temporada 2023.

Antes de chegar ao Santa, o atacante de 25 anos solicitou a rescisão indireta da equipe paraibana alegando falta de pagamento de salários e FGTS. Pedido que foi negado inicialmente, com o Botafogo-PB ameaçando entrar com uma representação contra os pernambucanos.

"Ainda temos esperança de dar certo. Ele não perdeu na Justiça. Está com possibilidade de receber da desembargadora do processo dele em João Pessoa, terra do clube que ele defendeu, a documentação para que a gente faça a transferência dele. Temos interesse no atleta e vamos tentar conseguir isso", afirmou o técnico do Santa Cruz, Felipe Conceição.

Revelado pelo Corinthians, Miullen defendeu também clubes como Chapecoense, Londrina e Gil Vicente, de Portugal. O centroavante chega para um setor que Conceição revelou dificuldade em achar peças no mercado.

"É uma posição que estamos buscando desde o início. Não é fácil. O caso agora está na Justiça. Ele ganhou na segunda instância e o Botafogo teria de transferir o documento para a Federação e não fez. O advogado do atleta está tentando essa liberação", reforçou o treinador.

Veja também

Futebol Brasil e Espanha farão amistoso contra o racismo em 2024