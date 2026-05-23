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Futebol Internacional Concentração do Irã na Copa do Mundo será no México, e não nos EUA Seleção iraniana planejava inicialmente ficar concentrada na cidade de Tucson, nos Estados Unidos

A seleção do Irã, que inicialmente planejava ficar concentrada na cidade de Tucson (Estados Unidos) durante a Copa do Mundo de 2026, recebeu sinal verde da Fifa para mudar de local e se estabelecer no México, anunciou o presidente da Federação Iraniana neste sábado (23).

"Graças às reuniões que tivemos com dirigentes da Fifa (...) nosso pedido foi aceito (...) Ficaremos instalados em Tijuana, perto do Oceano Pacífico", declarou Mehdi Taj em um vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars.

"Com essa medida, o problema dos vistos será em grande parte resolvido", acrescentou o dirigente, enquanto a participação do Irã na Copa do Mundo (de 11 de junho a 19 de julho) está cercada de incertezas desde a ofensiva de Estados Unidos e Israel lançada no final de fevereiro contra a República Islâmica.

Classificado para o Mundial pela quarta edição consecutiva, o Irã deverá disputar suas partidas da primeira fase nos Estados Unidos, país com o qual não mantém relações diplomáticas desde 1980.

A seleção persa fará sua estreia no dia 15 de junho, em Los Angeles, contra a Nova Zelândia. Em seguida, jogará novamente na mesma cidade contra a Bélgica, no dia 21 de junho, antes de concluir a fase de grupos contra o Egito, no dia 26 de junho, em Seattle.

"O voo para os nossos dois jogos em Los Angeles dura apenas 55 minutos, o que é muito pouco comparado com Tucson, Arizona. (...) É uma vantagem considerável. Temos problemas com vistos para essas viagens, principalmente em relação ao número de vistos disponíveis. Esse problema será resolvido em breve, já que a equipe entrará pelo México. Talvez possamos pegar um voo particular com a Iran Air", acrescentou Mehdi Taj.

Os dirigentes iranianos iniciaram os esforços para obter vistos na Turquia, onde a equipe está treinando para a Copa do Mundo de 2026.

O vice-presidente da Federação Iraniana, Mehdi Mohammad Nabi, explicou na última terça-feira que não tinha "certeza de que todos os jogadores e membros da comissão técnica receberiam seus vistos para os Estados Unidos", embora tenha expressado confiança em um resultado favorável.

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