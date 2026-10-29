Concorrente de CR7 quer ser titular de Portugal e dá recado: "Se alguém deve jogar, sou eu"
Cristiano está presente na pré-lista de convocados para a próxima rodada da Nations League
O atacante Gonçalo Ramos, do Milan, está disposto a ficar com uma vaga no ataque da seleção de Portugal diante da polêmica saída de Cristiano Ronaldo da equipe nacional. O jogador, que deixou a sua marca nas redes adversárias nas três partidas que disputou, pleiteou um lugar entre os titulares do técnico Jorge Jesus.
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"Passei uma clara mensagem de que, se há alguém que deve jogar, ou andar na luta para jogar, sou eu. Acho que o mister e o país inteiro conseguem perceber isso", afirmou o atleta do clube italiano em entrevista ao Canal 11, de Portugal, nesta quarta-feira.
Na conversa, ele deixou claro que a "titularidade é um objetivo", e não se opôs a uma possível volta de Cristiano Ronaldo ao elenco principal. Em seu discurso, ele disse que a volta do astro de 41 anos não implicaria necessariamente a barração de CR7.
"Respeitando o estilo de jogo do Cris, eu acho que, muitas vezes, poderíamos jogar juntos. Poderíamos estar a recompensar a boa forma, os meus gols, não abdicando do Cris. Tanto que já aconteceu nós jogarmos juntos. É possível, não tem de se abdicar de um para jogar o outro. Acho que é isso que as pessoas muitas vezes não percebem. Para mim o importante é eu jogar", afirmou.
Cristiano Ronaldo abandonou a seleção portuguesa depois do segundo compromisso da última Data Fifa. O motivo para tomar tal decisão foi um atrito entre o atacante e o ex-comandante do Flamengo. O problema teve início depois de CR7 ter sido chamado para o aquecimento contra a Noruega e não entrar em campo.
Depois, o atleta alegou que Jesus teria faltado com a palavra após uma entrevista onde o caso deveria ser solucionado. Para Gonçalo Ramos, a saída intempestiva do companheiro foi "estranha". Apesar disso, no entanto, ele garante que o ídolo será bem recebido caso volte à seleção nesta Data Fifa.
"Se o Cris for ao próximo estágio, nós vamos estar lá. Vou cumprimentá-lo exatamente da mesma maneira. Não vou tocar no que aconteceu, é um assunto dele. Se ele tiver ou quiser resolver, resolve com o mister, com a federação. Se quiser falar conosco alguma coisa, nós estamos para o ouvir, mas ninguém, penso eu, lhe vai cobrar nada".