Condenado por corrupção, ex-presidente da Conmebol deixará prisão por "quadro de saúde"

Um juiz de Nova York ordenou que a sentença de 9 anos de prisão do ex-presidente da Conmebol Juan Ángel Napout, pelo notório caso de corrupção na FIFA, seja encerrada em 5 de julho, informou nesta quinta-feira em Assunção a irmã do ex-dirigente.

"A juíza norte-americana Pamela Chen ordenou que sua sentença fosse considerada cumprida em 5 de julho", disse Virginia Napout a repórteres. A Procuradoria do Distrito Leste de Nova York apoiou em carta enviada ao juiz Chen que o ex-chefe da Conmebol “seja solto em 6 de julho de 2023 e posteriormente deportado” para o Paraguai. O ex-dirigente esportivo deveria ser solto em 24 de agosto de 2024.

Napout, de 65 anos, cumpre pena em uma prisão de Miami pelo caso conhecido como Fifagate, que começou em 2015 na Suíça e levou a julgamento por corrupção cerca de vinte líderes do futebol americano que cumprem pena nos Estados Unidos. O condenado compareceu em audiência virtual com o magistrado no dia 22 de junho.

Seus advogados afirmaram que o ex-presidente da Conmebol perdeu a visão de um olho em decorrência de uma doença ocular na prisão e corria o risco de ficar cego no segundo. A defesa instou o magistrado a se submeter a uma cirurgia ou, na falta dela, receber "liberdade compassiva" para seus cuidados de saúde no Paraguai.

“Pela quarta vez o levaram a um hospital, mas só fizeram um check-up”, protestou a irmã em declarações aos jornalistas há uma semana. “Meu irmão está ficando cego e, se não o operarem, ele estará na prisão, longe de nós e cego. É uma violação de seu direito humano básico”, enfatizou a mulher.

"Sou um homem grande. Vou ao banheiro aproximadamente 20 vezes por dia. Tomo remédios. Não consigo enxergar com um olho. Preciso enxergar de novo. Preciso de cirurgia", afirmou Napout na última audiência com o juiz.

O ex-dirigente paraguaio, que dirigiu a Conmebol entre agosto de 2014 e 11 de dezembro de 2015, foi condenado nos Estados Unidos pelos crimes de fraude e associação ilícita, acusado de ter arrecadado 10 milhões de dólares em propina para a televisão de jogos de futebol sul-americanos.

