Condenado por estupro, Daniel Alves ficou 425 dias na cadeia até conseguir liberdade provisória

Condenado no mês passado a quatro anos e meio de prisão por estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona, Daniel Alves não ficará todo esse tempo na cadeia. Isso porque a Justiça Espanhola decidiu conceder liberdade provisória ao brasileiro, que, ao todo, ficou preso durante 425 dias — o ex-lateral havia sido detido no dia 20 de janeiro de 2023.

A Justiça da Espanha determinou, nesta quarta-feira (20), que Daniel Alves precisará pagar uma fiança de 1 milhão de euros (o equivalente a R$ 5,4 milhões, na cotação atual) para sair em liberdade provisória. Além de depositar a quantia, o brasileiro deverá entregar seus dois passaportes (o brasileiro e o espanhol), se comprometer a não deixar o país e comparecer semanalmente ao Tribunal Provincial.

No total, Daniel Alves ficou preso durante 14 meses, 60 semanas e 425 dias, até ter a liberdade provisória concedida.

Daniel Alves foi detido pela polícia espanhola, em Barcelona, no dia 20 de janeiro de 2023 depois de ir depor por suspeita de ter agredido sexualmente uma mulher na discoteca Sutton. O brasileiro, que estava no México e retornou à capital da Catalunha, foi à delegacia para testemunhar espontaneamente e foi detido em uma viatura logo na sequência.

Durante o período que ficou preso, Daniel Alves, no primeiro momento, ficou detido no Centro Penitenciário Brians 1, onde passou três noites, e tinha capacidade para abrigar 200 presos, mas logo foi transferido para o Brians 2. O novo local é uma unidade mais moderna e mais ampla, com celas e chuveiros individuais.

Antes de ter a liberdade provisória concedida, o ex-jogador do Barcelona havia tido cinco solicitações semelhantes negadas pela Justiça, que alegou risco de fuga, destruição de provas ou reincidência para negá-las para impedir a liberdade do brasileiro. Contudo, de acordo com a imprensa espanhola, uma crise no sistema carcerário do país pode ter influenciado na decisão do Tribunal de hoje.

