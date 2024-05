A- A+

ESPORTES Confederação Brasileira de Basquete encaminha suspeita de manipulação em jogo do NBB para PF e MP Torneio não tem mais a chancela da entidade, mas ainda possui status de principal do país

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) informou que encaminhou para o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça Desportiva as suspeitas de manipulação de resultado em uma partida do Novo Basquete Brasil (NBB).



O torneio não é mais chancelado pela entidade, mas ela recebeu da Federação Internacional de Basquete (Fiba) os relatórios que alertam para o risco de fraude.

Já a Liga Nacional de Basquete (LNB), organizadora da competição, afirma não ter recebido nenhuma notificação. A informação da notificação feita pela Fiba à CBB foi publicada pelo blog do jornalista Ancelmo Gois, do Globo. Um dos jogadores envolvidos na suspeita seria estrangeiro já não estaria mais atuando no Brasil.

O jogo em questão seria válido pela temporada atual. O torneio encontra-se em sua fase de playoffs. Das 19 equipes da fase classificatória, oito disputam agora as quartas de final.

Embora não chancelada, o NBB é considerado o principal campeonato do basquete nacional. Esta é a primeira temporada após a ruptura entre CBB e LNB devido a uma briga judicial.

A principal consequência é que o torneio não classifica mais para campeonatos internacionais. A Fiba ainda definirá os critérios de qualificação.





Confira a nota da CBB abaixo:

"A respeito da nota veiculada na coluna Ancelmo Gois, de O Globo, nesta quinta-feira, 2 de maio de 2024, a Confederação Brasileira de Basketball confirma que recebeu da Federação Internacional de Basquete (FIBA) um relatório da empresa Sportradar apontando possível caso de manipulação de resultado em partida válida pela Liga Nacional de Basquete, torneio que não é mais chancelado como oficial e que a CBB não tem qualquer responsabilidade.

Após responder à FIBA, a CBB encaminhou a documentação recebida às autoridades brasileiras competentes (Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Desportiva) para a devida análise e investigação, cumprindo com sua função da entidade maior do basquete brasileiro, nos termos dos artigos 177, 187, 188, 198, 199 e 200 da Lei Geral do Esporte.

A CBB também procederá à instauração de Comissão de Inquérito conforme seus Estatutos para verificar o eventual descumprimento das normas e regulamentos da CBB e da FIBA."

