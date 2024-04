A- A+

Basquete Confederação de basquete convoca as seleções brasileiras 3x3 para o Pré-Olímpico do Japão De acordo com a programação, as equipes treinam na cidade japonesa do dia 23 deste mês até a estreia

Foram anunciadas, nesta segunda-feira, a lista de jogadores convocados paras as seleções brasileiras masculina e feminina 3 x 3, que vão disputar o Pré-Olímpico do Japão, em Utsunomiya.



A data do torneio já está definida: será realizada entre os dias 3 e 5 de maio. Ao todo, quatro atletas de cada naipe se apresentam no dia 21, data do embarque para o Japão. De acordo com a programação, as equipes treinam na cidade japonesa do dia 23 deste mês até a estreia.





No masculino, o Brasil conseguiu a vaga no Pré-Olímpico após o quarto lugar no último mundial, sob o comando do treinador Thiago De Sordi. Os brasileiros estão no Grupo A ao lado de Lituania, Letônia e Porto Rico. A chave B conta com as seleções da França, Mongólia, Japão e Egito.



Já no feminino, a vaga veio com o segundo lugar na última America Cup. No Grupo A, as brasileiras vão ter a companhia da Alemanha, Japão e Áustria. A técnica da equipe é Rafaella Bauerfeldt. Na outra chave estão as seleções da Holanda, Quênia, Austrália e Canadá.



As equipes se enfrentam dentro dos grupos e as duas melhores colocadas vão para as semifinais. Apenas os campeões se credenciam a disputar a Olimpíada de Paris-2024.



Confira a convocação para o Pré-Olímpico do Japão



Seleção masculina



André Ferros - São Paulo DC - SP

Léo Branquinho - Praia Clube - MG

Daniel Von Haydin - Cerrado - DF

Matheus Parcial - São Paulo DC - SP



Seleção feminina



Thayná Silva - Sodiê Mesquita - RJ

Luana Batista - Sampaio - MA

Vitória Marcelino - SESI Araraquara - SP

Clarissa Santos - Corinthians - SP

