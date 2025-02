A- A+

Confiança x Náutico: veja escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste

Sem tempo para lamentar a derrota por 1x0 para o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico já virou a chave e foca agora no compromisso desta quarta (5), contra o Confiança, no Batistão, pela Copa do Nordeste. Oportunidade para manter os 100% de aproveitamento e criar "gordura" em busca da manutenção no G4 do Grupo B.

Desfalque

O Náutico engatou na temporada três vitórias consecutivas. Todas nos Aflitos. Em comum também, o fato de ter à disposição o goleador da equipe, Paulo Sérgio. O camisa 9 balançou as redes em todos os confrontos. Fez o gol da vitória diante do Ceará, por 1x0, na estreia do Nordestão, e participou marcando nos triunfos por 2x1 perante o Santa e 2x0 em cima do Maguary, ambos pelo Campeonato Pernambucano. Presença crucial no crescimento do Timbu. Agora, passou a ser a ausência que preocupa os alvirrubros pelas próximas semanas.

“Paulo Sérgio teve uma lesão de grau 2 no adutor. Foi constatado no exame. Ele está afastado e deve ficar fora por uns 15 dias. Mas por conta de ser o adutor, uma musculatura menor, acredito que ele, como atleta experiente, que se cuida, talvez possa voltar antes”, afirmou o técnico do Náutico, Marquinhos Santos.

Além de Paulo Sérgio, Marquinhos também demonstrou preocupação com as situações clínicas do zagueiro Fagner Alemão, com dores no joelho direito, e do volante Sousa, com dores no tornozelo.

“Temos a questão de Alemão também. Vamos aguardar o exame clínico, de imagem. Sousa também saiu com o tornozelo inchado. Temos de sanar as ausências”, explicou.

Números

Sem Paulo Sérgio na temporada 2025, o Náutico tem uma vitória, um empate e uma derrota. Um aproveitamento de 33,3%. Diferente dos 100% com o camisa 9. Autor de três gols no ano, ele já soma 19 com a camisa alvirrubra ao todo, fazendo do clube pernambucano o segundo em que ele mais balançou as redes. A equipe que mais se beneficiou do faro de artilheiro do centroavante foi o Operário-PR, com 25.

Na ausência do artilheiro, Marquinhos deve escalar Bruno Mezenga na frente, ao lado de Samuel Otusanya. Na zaga, caso não conte com Fagner Alemão, a defesa deve voltar a ter a dupla formada por Léo Coltro e Rayan. Sousa já foi reserva perante o Retrô, com o meio composto por Auremir, Wenderson, Marco Antônio e Patrick Allan.

Histórico

Náutico e Confiança já se enfrentaram 16 vezes na história, com oito vitórias dos pernambucanos, quatro empates e quatro derrotas. O duelo mais recente foi pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2024, nos Aflitos, com triunfo por 2x1. Os gols alvirrubros foram marcados por Bruno Mezenga.

Ficha técnica

Confiança

Rafael Mariano; Valdir Junior, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fabio, Ronald Camarão, André Lima e Luiz Otávio; Weriton e Rodriguinho. Técnico: Waguinho Dias

Náutico

Wellerson, Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan e Igor Fernandes; Wenderson (Sousa), Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Bruno Mezenga. Técnico: Marquinhos Santos

Local: Batistão (Aracaju/SE)

Horário: 19h

Árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB. Assistentes: Luis Filipe Goncalves Corrêa e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB)

Transmissão: SBT Nordeste, Premiere e ESPN

