A- A+

Futebol Confiança x Náutico: veja onde assistir e escalações Timbu encara o Dragão nesta segunda (12), às 21h30, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Dia de duelo nordestino na Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda (12), no Batistão, Confiança e Náutico duelam em encontro de clubes que vivem momentos distintos. Os sergipanos não vencem há quatro rodadas, tendo deixado o G8 da competição que garante vaga ao quadrangular. Os pernambucanos, por outro lado, não perdem há quatro partidas, sendo metade delas sob o comando do técnico Fernando Marchiori.





Para o confronto, o treinador alvirrubro não poderá escalar o volante Jean Mangabeira e o atacante Jael. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.



Enquanto o volante foi advertido por uma falta diante do Volta Redonda, o centroavante acabou levando cartão após tirar a camisa ao comemorar o gol que marcou na vitória do Náutico por 2x0 perante os cariocas, nos Aflitos - a outra bola na rede foi anotada por Souza, em cobrança de falta.



Sem Jean, a tendência é que Juan Gauto entre na cabeça de área. Outra possibilidade seria colocar Victor Ferraz no setor, acionando Diego Ferreira na lateral. Na frente, com a ausência de Jael, Júlio seria a opção, mas o jovem se atrasou na viagem e ficou de fora da partida. Régis Tosatti deve ganhar a vaga no time titular.



Onde assistir?



O confronto entre Confiança e Náutico será transmitido no streaming da DAZN



Prováveis escalações



Confiança

Paulo Gianezini; Lenon, Adryan, Adalberto e Felippe Borges; Lucas Gabriel, Betinho e Dione; Cesinha, Diego Cardoso e Negueba.Técnico: Vinícius Eutrópio



Náutico

Vagner; Danilo, Denilson e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Juan Gauto, Souza, Gabriel Santiago e Diego

Matos; Paul Villero e Régis Tosatti. Técnico: Fernando Marchiori



Local: Batistão (Aracaju/SE)

Horário: 21h30

Árbitro: José Mendonca da Silva Júnior (PR). Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (ambos do PR)

Veja também

Tênis Bia Haddad cai na estreia do WTA 250 de Nottingham para número 157 do mundo