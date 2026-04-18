Confiança x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

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O Santa Cruz enxerga no jogo deste sábado (18), às 16h, diante do Confiança, na Arena Batistão, mais uma oportunidade de se apresentar como um protagonista da Série C. Para além do desempenho na atuação, o Tricolor também já faz contas pensando na classificação à segunda fase.

Com quatro pontos, somando uma vitória e um empate, o Santa inicia a terceira rodada na oitava posição, dentro da zona de classificação. Por outro lado, o Confiança ainda não somou pontos e perdeu as duas partidas, permanecendo em 17º, bem próximo do Z-2.

Olhando para o formato da competição, em que são disputadas apenas 19 rodadas de jogos de ida, a Cobra Coral tem nove jogos como mandante e dez como visitante. Entendendo que vencer apenas as partidas de casa não é garantia de classificação, Claudinei Oliveira cobra por vitórias longe dos seus domínios.

“Nós temos um jogo a menos em casa. Se a gente ganhar só os jogos em casa, a gente não consegue classificar”, começou Claudinei Oliveira, treinador do Santa Cruz.

Assim, o comandante coral pretende ter uma equipe agressiva dentro de campo, que buscará propor jogo e que sairá com os três pontos do Batistão.

“A gente acha que vai ser um jogo difícil, [se trata de] uma equipe organizada. Temos que ir lá respeitando muito o Confiança, mas buscando a vitória. Vamos tentar fazer acontecer, se vamos conseguir ou não, aí depende também do que o adversário vai propor. Mas a gente vai com a ideia de buscar os três pontos”, concluiu.

Formação

Nas duas primeiras rodadas da Série C, o Santa pôde fazer algo que custou muito fazer no primeiro trimestre: repetir a mesma escalação. Contudo, Claudinei não tem essa mesma garantia para a terceira rodada.

Por conta de desgastes físicos, as condições do lateral-esquerdo Zé Mário e do atacante Renato são uma incógnita. Os atletas passaram por controle de carga ao longo da semana, mas não estão descartados de serem titulares.

Em caso de Zé Mário ser poupado, Alex Ruan e Rodrigues brigam pela posição. No ataque, em caso de ausência de Renato, Marquinhos aparece como favorito para substituí-lo. Everaldo ainda está em processo de recondicionamento físico e deve estrear em breve.

Confiança x Santa Cruz - Ficha técnica

Confiança: Rafael Pascoal; Weriton (Valdir Júnior), Eduardo Moura, Lucas Cunha e Matheus Julião; Renilson, Gabriel Zeca, PH e PK; Danielzinho (Breyner Camilo) e João Pedro (Sassá).

Santa Cruz: Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Zé Mário (Alex Ruan); Wagner Balotelli, Pedro Favela e Régis; Ronald, Renato (Marquinhos) e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.



Local: Arena Batistão (Aracaju/SE)

Horário: 16h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr. (PR)

Assistentes: Weber Silva e Nathan Martins (ambos PR)

Transmissão: Sportynet (Youtube)

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