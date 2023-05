A- A+

Náutico Confiando no trabalho do interino, Odivan afirma: "Não adianta ficar pensando quem vai chegar" Até o momento, Otávio Augusto continuará no cargo diante do América-RN, no próximo sábado (27), nos Aflitos

Há quase 10 dias sem ter um treinador efetivado no cargo, o Náutico segue sua jornada na Série C. Após vitória nos Aflitos, diante do Floresta, com Otávio Augusto, técnico interino à frente da equipe, o elenco passa confiança e respeito às decisões do jovem comandante. Odivan, zagueiro alvirrubro, acredita que o trabalho que vem sendo feito pode levar o Timbu à vitória, diante do América-RN, no próximo sábado (27).

“A gente respeita as ideias do Otávio, é ele que está no comando agora e procuramos fazer o que ele pede. É um cara da casa, que conhece nossas características individuais e tentou transformar num coletivo um pouco diferente. Assimilamos rápido para a última partida e acredito que se ao longo dessa semana ele continuar trabalhando essas ideias, podemos fazer uma grande partida no sábado”, afirmou o camisa 3.

A pressão para o clube definir o nome do próximo treinador cresce a cada dia. Mesmo com a indefinição, Odivan tratou de colocar panos quentes no assunto e declarou que para os jogadores é necessário pensar no agora e fazer aquilo que quem está no comando hoje está pedindo.

“Hoje é o Otávio que está com a gente, então são as ideias dele que estão à frente e é isso que estamos fazendo durante os treinamentos, pensando jogo a jogo como tem que ser na competição, na estratégia que tem que ser montada. Não adianta ficar pensando quem vai chegar, temos que trabalhar com quem está no comando hoje, procurar entender o que ele vem pedindo e executar da melhor maneira possível”, declarou.



Veja também

Santa Cruz Santa Cruz se pronuncia após tumultos na entrada do Arruda e promete melhorias