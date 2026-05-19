A- A+

A expectativa maior da relação de 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo era se Neymar estaria nela ou não. O atacante não conteve a emoção ao ter o nome anunciado pelo treinador para o quarto e último Mundial da carreira, em evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (18).

Neymar divulgou, nesta terça-feira (19), em seu canal no YouTube, um vídeo com bastidores de como acompanhou a convocação, junto de amigos e familiares, na mansão em que mora em Santos (SP).

Após a confirmação de que estaria na Copa, o camisa 10 se emocionou com a esposa, Bruna Biancardi. Depois, abraçou o fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, profissionais com quem trabalha desde a primeira vez que atuou pelo Santos, há mais de uma década.

"Eu que tenho que te agradecer", disse o atacante, aos prantos, abraçado a Rosa.

Outro que acompanhou e celebrou a convocação ao lado de Neymar foi o também atacante Gabriel Barbosa. Eles atuam juntos no Santos desde o início do ano.

"Eu te amo. Você merece. Não é por nome [a convocação]. Você merece", ressaltou Gabigol ao camisa 10, a quem tem como maior ídolo.

Em seguida, Neymar realizou uma chamada de vídeo, pelo celular, com Raphinha, atacante do Barcelona (Espanha) e que também foi convocado por Ancelotti.

"Sabe o carinho que tenho por você [Raphinha]. Vai dar tudo certo. Vamos ganhar essa p****" - celebrou o jogador do Santos.

Aos 34 anos, Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira masculina em jogos considerados oficiais, com 79 gols em 125 partidas. Ele não representa o Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior e de menisco do joelho direito. A dificuldade em ter uma sequência de jogos no ciclo deixou a presença na Copa de 2026 - que será disputada em Estados Unidos, México e Canadá - em xeque.

"Que alívio. Conseguimos. É difícil não se emocionar. Tudo que a gente passou, que eles [amigos e familiares] me viram passar. Conseguir disputar mais uma Copa é incrível. É um choro de muita felicidade. Quero agradecer a cada brasileiro que torceu e apoiou. É muito legal ver esse carinho do torcedor. Agora, somos todos um só. Mais uma Copa para disputar. Daremos a vida para trazer essa Copa ao Brasil. Estou muito feliz mesmo. Espero fechar com chave de ouro", concluiu o camisa 10.

Fé na caminhada

Neymar não foi o único escolhido de Ancelotti a manifestar, nas redes sociais, alegria com a presença na Copa. O goleiro Weverton celebrou a convocação em vídeo publicado pelo Grêmio, em que é recebido no clube com festa por funcionários e companheiros.

"Muito grato a Deus pela oportunidade. É uma honra representar meu país, a seleção brasileira e, agora, também, as cores do Grêmio em uma Copa. Espero honrar e representar da melhor forma possível. Quem sabe, buscar o tão sonhado hexa", declarou o goleiro, que também esteve no Mundial de 2022, no Catar.

O zagueiro Marquinhos, presente nas edições de 2018 (Rússia) e 2022, festejou a convocação para a terceira Copa da carreira ao lado da esposa, Carol Cabrino, e dos dois filhos. Em vídeo publicado pela companheira no Instagram, o capitão do Paris Saint-Germain (França), mesmo confiante, admitiu nervosismo durante a divulgação da lista.

"Ali na hora [da convocação] dá uma ansiedade, por mais que tenha participado dos jogos e do ciclo todo. Quando você vê o nome lá, é mais uma oportunidade de viver esse momento em busca do tão sonhado título", disse Marquinhos.

Dos 26 nomes chamados por Ancelotti, 11 disputarão o Mundial pela primeira vez. Nas manifestações, eles ressaltaram a jornada até a convocação. O zagueiro Ibañez, do Ah-Ahli (Arábia Saudita) e o atacante Matheus Cunha, do Manchester United (Inglaterra) recordaram que, há quatro anos, viveram a frustração de ficarem fora da lista definitiva.

"Esse é definitivamente o significado de sonho realizado. Em 2020, eu disse isso abertamente. Em 2022, fiquei no quase, mas em 2026 a história vai ser outra. É com muita gratidão que olho pra trás e sinto orgulho da caminhada até aqui. Sei que fiz muito para estar dentro deste seleto grupo. E é uma honra enorme", escreveu Ibañez, ex-Fluminense e Roma (Itália).

"Foi tão difícil em 2022 e eu nem entendia. Hoje sou tão realizado com tudo que o Senhor me deu que não sei como te agradecer por todos os momentos de aprendizado e crescimento. Vou realizar meu maior sonho", comemorou Matheus Cunha, que é formado no Coritiba.

Demais manifestações dos convocados

Alisson, goleiro do Liverpool (Inglaterra): "Que grande honra poder representar meu país! Um privilégio, acompanhado de uma imensa responsabilidade de vestir essa camisa! Lutaremos com todas as nossas forças para buscar a nossa tão sonhada sexta estrela!"

Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal (Inglaterra): "Um momento marcante na minha carreira e mais um sonho realizado pela graça de Deus! Nada disso seria possível sem fé, sem minha família e sem todos que sempre acreditaram em mim. Muito honrado em representar o Brasil em uma Copa do Mundo!"

Bremer, zagueiro da Juventus (Itália): "O trabalho duro sempre compensa. Obrigado Brasil. Vou para a minha segunda Copa do Mundo com toda a determinação, energia e com o objetivo de deixa-los orgulhosos. Vamos juntos nessa caminhada".

Wesley, lateral da Roma: "Ciente da responsabilidade que carrego em representar o meu país. Um sonho de menino, acaba de se tornar realidade"

Douglas Santos, lateral do Zenit (Rússia): "Difícil colocar em palavras. Olho para trás e lembro de toda caminhada, de todo passo, toda luta e muita dedicação. Representar o Brasil sempre foi meu maior sonho. Ter vivido o ouro olímpico em 2016 foi inesquecível, mas agora, receber a convocação para a Copa é ainda mais especial".

Lucas Paquetá, meia do Flamengo: "Um orgulho imenso representar meu país na minha segunda Copa do Mundo! Obrigado a todos que fizeram parte desse processo".

Bruno Guimarães, meia do Newcastle United (Inglaterra): "Estar presente em mais uma Copa do Mundo é a possibilidade de olhar pra trás e ter a certeza que tudo valeu a pena. Lembrando de cada partida que ia com meu pai e minha mãe nas quadras do Rio de Janeiro. [...] Eu sou feliz e grato por ter vivido cada momento. Faria tudo de novo. Da mesma maneira".

Danilo, volante do Botafogo: "Daqueles dias que ficarão para sempre na memória. Ser convocado para representar o Brasil em uma Copa do Mundo é a realização de um sonho de criança e motivo de muito orgulho em minha vida. Sou grato por cada momento da jornada e por todos que acreditaram em mim".

Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid (Espanha): "Aquele menino que jogava descalço em São Gonçalo chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer jogador e vou pra minha segunda. [...] Somos o Brasil e vamos dar a vida pra trazer a alegria para nosso país. Que a história seja diferente! Confiem no nosso grupo!".

Luiz Henrique, atacante do Zenit: "Quando olho pra trás, vejo aquele menino do Vale do Carangola, em Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, correndo atrás de uma bola sem imaginar o tamanho do caminho que ainda teria pela frente. Vejo as dificuldades, os dias longe de casa, os momentos de dúvidas, os sacrifícios da minha família e tudo que precisei enfrentar para continuar acreditando".

Igor Thiago, atacante do Brentford (Inglaterra): "Quando era criança, parecia distante esse sonho. Um menino do interior de Goiás (Cidade Ocidental), sonhador e guerreiro. Hoje, esse sonho se torna realidade. Meu povo brasileiro, que orgulho poder representar nosso país nesse momento tão especial".

Veja também