Confiante, Robinho acredita que vai passar feriado de Páscoa em casa

Preso em Tremembé desde a última sexta-feira, Robinho está confiante de que vai conseguir uma decisão favorável a sua liberdade nos próximos dias e teria brincado com os funcionários da penitenciária de que vai passar o feriado de Páscoa em casa. A informação é da 'Folha'.

Segundo o jornal, Robinho tem se mostrado bem tranquilo, sorridente e confiante de que vai ser libertado em breve da prisão. No entanto, toda essa confiança em uma possível liberdade nos próximos dias pode ser um grande baque no ex-jogador, que pode não ter uma decisão favorável e, depois dos 10 dias de isolamento, se juntar aos outros detentos da penitenciária de Tremembé.

Entenda o caso Robinho

Na última quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, por 9 votos a 2, que Robinho deveria cumprir a pena no Brasil. O placar do julgamento foi de nove ministros favoráveis e dois contrários. Ao fim da análise, a maioria decidiu pela prisão imediata do ex-jogador, com regime inicial fechado.

Robinho foi condenado pela Justiça italiana por ter participado de um estupro coletivo em 2013. Nove anos depois, foi condenado em última instância, sem possibilidade de recurso, mas não foi preso porque estava no Brasil.

O governo italiano pediu a extradição dele, mas segundo a constituição brasileira, o país não extradita seus cidadãos. Por conta disso, os italianos alteraram o pedido, solicitando que a pena fosse, então, cumprida aqui. Para que isso acontecesse, era necessário que o STJ validasse a sentença.

O ex-jogador foi condenado em 2017 pelo crime, cometido contra uma jovem albanesa na boate Sio Cafe, em Milão, no dia 22 de janeiro de 2013. A vítima, na época, comemorava seu aniversário de 23 anos e, além de Robinho, que então defendia o Milan, outros cinco brasileiros foram denunciados por participação no estupro. Apenas ele e Ricardo Falco foram efetivamente levados a julgamento.

