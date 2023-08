Confiantes da contratação de Harry Kane, Bayern de Munique compra casa para atacante

A- A+

Clube novo, casa nova. A ida de Harry Kane para o Bayern de Munique é considerada tão certa pelo time alemão, que a diretoria já providenciou uma luxuosa casa para o atacante morar. De acordo com o jornal inglês The Mirror, o ainda jogador do Tottenham ficará em uma região milionária de Grunwald, que fica nos arredores de Munique. O ex-presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, seria seu vizinho, assim como vários companheiros de equipe, incluindo o ex-atacante do Manchester City, Leroy Sane.

As boas-vindas ao craque têm sido calorosa. O clube alemão reservou um assento para Kane no vestiário, enquanto conversa com seus assessores sobre o número da camisa que ele usará.

Após rejeitar três ofertas do Bayern pelo artilheiro, o Tottenham aceitou a proposta para vender Harry Kane por 94,5 milhões de libras, o equivalente a R$ 588,7 milhões, segundo o jornal The Sun. Para jogar no campeão da Bundesliga, foi oferecido ao atacante britânico um salário de 415 mil libras por semana — isto é, R$ 2,5 milhões semanais, ainda segundo o tabloide.

A equipe de Thomas Tuchel estava "desesperada" para ter Kane e se dispôs a fazer dele o jogador mais bem pago do plantel. Com isso, ofereceu ao atleta um salário de 21,6 milhões de libras por ano (R$ 134,5 milhões, na cotação atual).

A decisão agora está nas mãos de Harry Kane. Os dirigentes do Bayern gostariam de fechar com Kane antes do confronto da Supercopa contra o RB Leipzig, neste fim de semana. No entanto, podem ter que esperar até uma coletiva de imprensa na próxima semana para apresentar o jogador de 30 anos, se ele aceitar a transferência.

