Retrospectiva Confira 10 fatos que marcaram o esporte no Brasil e no mundo em 2022 Ano esportivo ficou marcado por diversos acontecimentos entre tragédias e conquistas

O ano esportivo em 2022 ficou marcado pela alegria por conquistas inéditas, como a de Rebeca Andrade, campeã mundial no individual geral na ginástica, ao choro da maior tragédia já vista no futebol, na Indonésia, onde 133 pessoas morreram dentro de um estádio. Além disso, os amantes do tênis viram Roger Federer se despedir do esporte aos 41 anos, enquanto o vôlei brasileiro deu adeus à 'musa' Isabel, que morreu em novembro. Na Copa do Mundo, a Argentina voltou a ficar com a taça depois de 36 anos de jejum. Confira estes e outros fatos que marcaram o esporte. Entre eles, as fracas campanhas do Trio de Ferro na temporada.

1. Rebeca Andrade faz história

Vice-campeã olímpica no individual geral, em Tóquio, Rebeca Andrade fez história em novembro deste ano, no Mundial realizado em Liverpool. Ao chegar como favorita na competição, a brasileira foi absoluta em terras inglesas. Embalada pelo "Baile de Favela", somou 56.899 e se tornou a primeira brasileira campeã da prova mais tradicional da modalidade.

Rebeca Andrade fez história e se tornou campeã mundial na ginástica (Foto: Ben Stansall / AFP)

2. Tragédia na Indonésia

Em outubro, na Indonésia, 133 pessoas morreram - entre elas mais de 40 crianças - em uma das maiores catástrofes da história do futebol. Na ocasião, após os torcedores do Arema FC invadirem o gramado para criticarem jogadores e dirigentes do clube, as forças de segurança usaram gás lacrimogênio no estádio Kanjuruhan, provocando um grande tumulto no local. Com as saídas do estádio fechadas e estreitas, muitos presentes morreram asfixiados ou pisoteados.

Tragédia na Indonésia deixa 133 mortos após invasão de gramado (Foto: STR / AFP) Tragédia na Indonésia deixa 133 mortos após invasão de gramado (Foto: STR / AFP)

3. Aposentadoria de uma lenda

Aos 41 anos, Roger Federer se despediu das quadras de tênis em setembro, após a disputa da Laver Cup, que contou com as presenças de três principais oponentes da carreira do suíço: Nadal, Djokovic e Andy Murray. Ao longo da carreira, conquistou 20 títulos de Grand Slam, que o fizeram se tornar uma lenda do esporte mundial. Foram oito títulos em Wimbledon, seis no Australia Open, cinco no US Open e um em Roland Garros.

Dono de 20 títulos de Grand Slam, Federer se aposenta no tênis (Foto: Philippe Lopez / AFP) Dono de 20 títulos de Grand Slam, Federer se aposenta no tênis (Foto: Philippe Lopez / AFP)

4. Homenagem a Hamilton

Apaixonado pelo Brasil e fã incondicional do ex-piloto Ayrton Senna, o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu o título de Cidadão Honorário Brasileiro pela Câmara dos Deputados, em novembro, antes de disputar o GP de Interlagos da categoria. Na ocasião, o piloto britânico contou com um plenário lotado para receber a homenagem proposta pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE).

Lewis Hamilton foi homenageado na Câmara dos Deputados do Brasil (Foto: Evaristo Sá/AFP)

5. A morte da 'musa'

No dia 16 de novembro, o Brasil perdeu um dos grandes nome do vôlei nacional: Isabel Salgado. A ex-ponteira faleceu aos 62 anos, logo após ser acometida por uma síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), uma condição clínica rara. Após o fim de carreira nas quadras, a "musa" também foi peça fundamental no vôlei de praia. Dois dias antes de falecer, havia sido anunciada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckimin (PSB) como parte da equipe técnica de Esportes do gabinete de transição da Presidência.

Lenda do vôlei nacional, Isabel morreu aos 62 anos (Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP)

6. Alison dos Santos brilha no Mundial

Em julho, nos Estados Unidos, o brasileiro Alison dos Santos se tornou campeão mundial dos 400 m com barreiras. Na ocasião, o paulista de São Joaquim conseguiu o melhor tempo de sua carreira - o terceiro melhor da história da prova. Ele completou o percurso em 46s29, 0s60 à frente do segundo colocado, o norte-americano Rai Benjamin. Aos 22 anos, foi o primeiro atleta homem do Brasil a conquistar um ouro no Mundial.

Brasileiro conquistou ouro no Mundial nos 400 m com barreiras (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

7. Fim do jejum argentino

Sob a batuta de Lionel Messi, a Argentina voltou a se sagrar campeã da Copa do Mundo após 36 anos de jejum. Vice em 2014, na edição realizada no Brasil, após perder para a Alemanha, os hermanos voltaram ao topo no Mundial sediado no Catar, ao bater a França nos pênaltis na grande decisão, e colocar a terceira estrela no peito. A conquista coroou a carreira de Messi com o grande título que faltava em seu currículo.

Argentina é tricampeã da Copa do Mundo (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Temporada aquém dos clubes pernambucanos

8. Sport

A temporada esteve longe de ser a desejada pelos torcedores do Sport. Eliminado nas quartas de final do Pernambucano, o Rubro-negro teve como ponto mais alto o vice-campeonato da Copa do Nordeste, vencida pelo Fortaleza. Na Copa do Brasil, voltou a cair na primeira fase, ao perder para o Altos/PI. Já na Série B, principal objetivo do ano, chegou a brigar pelo acesso até o final, mas fechou a competição na 7ª colocação, com 56 pontos.

Sport não conseguiu alcançar objetivos em 2022 (Foto: Rafael Bandeira/SCR)

9. Náutico

O começo de 2022 para os alvirrubros foi até bom, por conta da conquista do bicampeonato pernambucano. No entanto, a sequência da temporada foi de abatimento para quem torce para o Náutico. No Nordestão, chegou às semis, mas perdeu para o campeão Fortaleza. Na Copa do Brasil, tal como o Sport, caiu na fase inicial para o Tocantinópolis. Nada se compara, porém, a mais um rebaixamento para a Série C, depois de uma fraca campanha na Segundona, na qual foi o lanterna com apenas 30 pontos.

Com campanha fraca, Náutico caiu para a Série C (Foto: Tiago Caldas/CNC)

10. Santa Cruz

A temporada que começou cercada de desconfiança no Arruda com a mudança na presidência, terminou de forma melancólica para os tricolores. Sem vaga no Nordestão e Copa do Brasil, a Cobra Coral caiu nas semis do Estadual para o Náutico e teve uma eliminação traumática na Série D. Após sofrer para se classificar na primeira fase, o Tricolor ficou pelo caminho ao perder para o Tocantinópolis, sendo obrigado a 'entrar de férias' em agosto.

Em ano conturbado, Tricolor não conseguiu sair da Série D (Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz)

