Futebol Confira a arbitragem dos jogos das quartas de final do Pernambucano; mata-mata terá o VAR acontecem nos dias 02 e 03 de março e contarão com árbitro de vídeo

A Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (CEAF-PE) realizou, nesta quarta-feira (26), no Salão Nobre da Federação Pernambucana de Futebol, a Audiência Pública que definiu a escala de árbitros para os jogos da segunda fase do Campeonato Pernambucano.

O confronto entre Sport e Decisão será na Ilha do Retiro, domingo (2), às 16h. No dia seguinte, no mesmo horário, o Náutico enfrenta o Retrô, nos Aflitos. Ambas as partidas contarão com a participação do árbitro de vídeo.

Confira a arbitragem:

Sport x Decisão

Árbitro: Rodrigo Pereira-

Assistente N.º 1: Francisco Chaves

Assistente N.º 2: Karla Santana

4º Árbitro: Hugo Figueiredo

VAR: Gilberto Castro Júnior

AVAR: Bruno Vieira

Náutico x Retrô

Árbitro: Wilton Pereira (Goiás)

Assistente N.º 1: Guilherme Camilo (Minas Gerais)

Assistente N.º 2: Brigida Cirilo (Alagoas)

4º Árbitro: Paulo Belence

VAR: Tiago Nascimento

AVAR: Clóvis Amaral

