COPINHA
Confira a lista de campeões da Copinha atualizada após o título do Cruzeiro
O time mineiro fez uma campanha com 100% de aproveitamento
O Cruzeiro venceu a Copa São Paulo 2026 neste domingo, 25, com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo - Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC
O Cruzeiro se sagrou campeão da Copa São Paulo 2026 neste domingo, 25, com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu.
O time mineiro fez uma campanha com 100% de aproveitamento, vencendo as nove partidas que disputou na principal competição de base do País.
Este foi o segundo título do Cruzeiro na história da Copinha, igualando Nacional-SP, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa.
Os mineiros também venceram em 2007, quando também derrotaram o São Paulo na final. O Corinthians é, com folga, o maior campeão, com 11 taças.
Leia também
• Cruzeiro conta com golaço, bate o São Paulo em jogo equilibrado e conquista o título da Copinha
• Palmeiras e São Paulo buscam vagas para se enfrentarem na semifinal da Copinha
• Joia do Mirassol, Cristian Araújo chama atenção do City Group na Copinha
Confira a lista de clubes campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior:
- Corinthians - 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)
- Fluminense - 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)
- Internacional - 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)
- São Paulo - 5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)
- Flamengo - 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)
- Atlético-MG - 3 títulos (1975, 1976 e 1983)
- Santos - 3 títulos (1984, 2013 e 2014)
- Cruzeiro - 2 títulos (2007 e 2026)
- Nacional-SP - 2 títulos (1972 e 1988)
- Palmeiras - 2 títulos (2022 e 2023)
- Ponte Preta - 2 títulos (1981 e 1982)
- Portuguesa - 2 títulos (1991 e 2002)
- América-MG - 1 título (1996)
- América-SP - 1 título (2006)
- Figueirense - 1 título (2008)
- Guarani - 1 título (1994)
- Juventus-SP - 1 título (1985)
- Marília - 1 título (1979)
- Paulista - 1 título (1997)
- Roma - 1 título (2001)
- Santo André - 1 título (2003)
- Vasco da Gama - 1 título (1992)