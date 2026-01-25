Confira a lista de campeões da Copinha atualizada após o título do Cruzeiro

A- A+

O Cruzeiro se sagrou campeão da Copa São Paulo 2026 neste domingo, 25, com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu.

O time mineiro fez uma campanha com 100% de aproveitamento, vencendo as nove partidas que disputou na principal competição de base do País.



Este foi o segundo título do Cruzeiro na história da Copinha, igualando Nacional-SP, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa.

Os mineiros também venceram em 2007, quando também derrotaram o São Paulo na final. O Corinthians é, com folga, o maior campeão, com 11 taças.

Confira a lista de clubes campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Corinthians - 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024)

Fluminense - 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)

Internacional - 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)

São Paulo - 5 títulos (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025)

Flamengo - 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)

Atlético-MG - 3 títulos (1975, 1976 e 1983)

Santos - 3 títulos (1984, 2013 e 2014)

Cruzeiro - 2 títulos (2007 e 2026)

Nacional-SP - 2 títulos (1972 e 1988)

Palmeiras - 2 títulos (2022 e 2023)

Ponte Preta - 2 títulos (1981 e 1982)

Portuguesa - 2 títulos (1991 e 2002)

América-MG - 1 título (1996)

América-SP - 1 título (2006)

Figueirense - 1 título (2008)

Guarani - 1 título (1994)

Juventus-SP - 1 título (1985)

Marília - 1 título (1979)

Paulista - 1 título (1997)

Roma - 1 título (2001)

Santo André - 1 título (2003)

Vasco da Gama - 1 título (1992)

