COPINHA

Confira a lista de campeões da Copinha atualizada após o título do Cruzeiro

O time mineiro fez uma campanha com 100% de aproveitamento

O Cruzeiro venceu a Copa São Paulo 2026 neste domingo, 25, com a vitória por 2 a 1 sobre o São PauloO Cruzeiro venceu a Copa São Paulo 2026 neste domingo, 25, com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo - Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC

O Cruzeiro se sagrou campeão da Copa São Paulo 2026 neste domingo, 25, com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, na Arena Mercado Livre Pacaembu.

O time mineiro fez uma campanha com 100% de aproveitamento, vencendo as nove partidas que disputou na principal competição de base do País.

Este foi o segundo título do Cruzeiro na história da Copinha, igualando Nacional-SP, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa.

Os mineiros também venceram em 2007, quando também derrotaram o São Paulo na final. O Corinthians é, com folga, o maior campeão, com 11 taças.

Confira a lista de clubes campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

