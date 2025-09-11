A- A+

Futebol Confira a lista de pendurados do Sport para encarar o RB Bragantino Pernambucanos enfrentam os paulistas no domingo (14), às 11h, no Cícero de Souza Marques

Além de tomar cuidado com os problemas físicos que têm acometido os atletas ao longo da temporada, o Sport também está de olho em não perder atletas por suspensão. Para o confronto do domingo (14), contra o RB Bragantino, no Cícero de Souza Marques, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, o Leão tem sete atletas pendurados com dois cartões amarelos, correndo o risco de desfalcarem o time rubro-negro no duelo seguinte em caso de nova advertência.





Os atletas pendurados são o goleiro Caíque França, o lateral-direito Matheus Alexandre, o lateral-esquerdo Kévyson, os volantes Zé Lucas, Christian Rivera e Pedro Augusto e o meia Lucas Lima.

O camisa 10 foi o nome mais recente a entrar na lista de pendurados. Lucas Lima tomou cartão na rodada passada, na derrota por 3x2 diante do Vasco, na Ilha do Retiro, após tirar a camisa em comemoração no gol de empate rubro-negro. O atleta já desfalcou o time por suspensão duas vezes na Série A.

Lucas, aliás, é o jogador com mais cartões amarelos no Brasileirão. São oito ao todo. Uma média de quase um cartão a cada duas partidas. Ainda por cima, o meia será multado pelo Sport, já que o clube costuma aplicar advertência aos atletas que tiram a camisa na comemoração de gols.

Classificação

O Sport é o lanterna do Brasileirão, com 10 pontos. O RB Bragantino é o oitavo, com 30. Mesmo com três vezes menos o número de pontos do time paulista, o Leão tem aproveitamento levemente superior levando em consideração os últimos cinco jogos. Os pernambucanos somaram cinco pontos nos 15 em disputa do recorte. O adversário ganhou apenas três.

Veja também