Confira a lista de pendurados do Sport para encarar o RB Bragantino

Pernambucanos enfrentam os paulistas no domingo (14), às 11h, no Cícero de Souza Marques

Zpe Lucas, volante do Sport Zpe Lucas, volante do Sport  - Foto: Paulo Paiva/SCR

Além de tomar cuidado com os problemas físicos que têm acometido os atletas ao longo da temporada, o Sport também está de olho em não perder atletas por suspensão. Para o confronto do domingo (14), contra o RB Bragantino, no Cícero de Souza Marques, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, o Leão tem sete atletas pendurados com dois cartões amarelos, correndo o risco de desfalcarem o time rubro-negro no duelo seguinte em caso de nova advertência.

 

Os atletas pendurados são o goleiro Caíque França, o lateral-direito Matheus Alexandre, o lateral-esquerdo Kévyson, os volantes Zé Lucas, Christian Rivera e Pedro Augusto e o meia Lucas Lima.

O camisa 10 foi o nome mais recente a entrar na lista de pendurados. Lucas Lima tomou cartão na rodada passada, na derrota por 3x2 diante do Vasco, na Ilha do Retiro, após tirar a camisa em comemoração no gol de empate rubro-negro. O atleta já desfalcou o time por suspensão duas vezes na Série A.

Lucas, aliás, é o jogador com mais cartões amarelos no Brasileirão. São oito ao todo. Uma média de quase um cartão a cada duas partidas. Ainda por cima, o meia será multado pelo Sport, já que o clube costuma aplicar advertência aos atletas que tiram a camisa na comemoração de gols.

Classificação

O Sport é o lanterna do Brasileirão, com 10 pontos. O RB Bragantino é o oitavo, com 30. Mesmo com três vezes menos o número de pontos do time paulista, o Leão tem aproveitamento levemente superior levando em consideração os últimos cinco jogos. Os pernambucanos somaram cinco pontos nos 15 em disputa do recorte. O adversário ganhou apenas três.

