Confira a tabela com os jogos do Santa Cruz no quadrangular da Série C 2026
Tricolor estreia domingo (6), contra o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco, e também fecha perante os paraibanos, no Almeidão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (31) a tabela com os seis jogos do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Oitavo colocado na primeira fase, o Santa Cruz avançou para a etapa e está no Grupo C, ao lado de Botafogo-PB, Maringá e Floresta.
A estreia do Santa Cruz no quadrangular será domingo (6), contra o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco, às 18h30. A segunda rodada será dia 12 de setembro, diante do Maringá, às 19h30, no Willie Davids. O turno é encerrado dia 20 do mesmo mês, às 16h, perante o Floresta, em São Lourenço da Mata.
A volta começa dia 26 de setembro, contra o Floresta, no Presidente Vargas, às 17h. Depois, o Tricolor recebe o Maringá, no mesmo horário, no dia 3 de outubro, na Arena de Pernambuco. A última rodada do quadrangular será no Almeidão, contra o Botafogo-PB, no dia 10 de outubro, às 17h.
As finais da Série C serão nos dias 18 e 25 de outubro, entre os finalistas de cada grupo. Na chave oposto a do Santa estão Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu.
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