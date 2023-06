A- A+

Copa do Mundo Confira as 23 jogadoras convocadas por Pia Sundhage para a disputa da Copa do Mundo Seleção estreia na Copa do Mundo no dia 24 de Julho, contra o Panamá, em Adelaide

Na tarde desta terça-feira (27), a treinadora da Seleção Brasileira de futebol feminino, Pia Sundhage convocou as 23 atletas que estarão representando o país na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Confira a lista.

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Camila (Santos) e Bárbara (Flamengo)

Defensoras: Antônia (Levante), Bruninha (NY Gotham), Kathellen (Real Madrid), Rafaelle, Mônica (Madrid CFF), Lauren (Madrid CFF) e Tamires (Corinthians)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (Benfica) e Ary Borges (Louisville City),

Atacantes: Geyse (Barcelona), Andressa Alves, Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Gabi Nunes, Debinha (Kansas City) e Marta (Orlando Pride)

Agora é pra valer!



Saiu a lista das jogadoras que vão representar a #SeleçãoFeminina na @FIFAWWC!



Vamos juntas pela primeira estrela!



: Junior Souza / CBF pic.twitter.com/tudZljD2cX — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 27, 2023

As jogadoras Tainara, Aline Gomes e Angelina foram selecionadas pela técnica Pia Sundhage para a lista de suplentes da Copa do Mundo.

Preparação e jogos

Depois de se apresentarem no dia 01/07, o Brasil terá um amistoso de preparação antes do início da Copa. A equipe enfrenta o Chile, no dia 2 de julho, às 10h30, no Mané Garrincha, em Brasília. O confronto será a despedida das jogadoras com a torcida local antes de seguir rumo à Oceania.

A Seleção está no Grupo F e estreia na Copa do Mundo no dia 24 de julho, diante do Panamá, em Adelaide. Na sequência, enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane. A equipe fecha a participação na primeira fase, no dia 2 de agosto, contra a Jamaica, em Melbourne.

Veja também

Futebol Internacional Kovacic deixa o Chelsea e assina com o Manchester City