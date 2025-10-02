A- A+

Corrida Confira as corridas de rua que acontecerão no Recife e Região Metropolitana em outubro Fique atento ao calendário para acompanhar as principais provas de predestianismo neste mês

Não vão faltar opções em outubro para os pernambucanos amantes do pedestrianismo. Diversas corridas de rua no Recife e Região Metropolitana estão programadas para ocorrer neste mês. A Folha de Pernambuco fez uma lista dos principais eventos. Confira:





Netshoes Run Tour

Data: 4 de outubro – sábado

Horário: 6h

Percurso: 3 km (Cãominhada) e 5 km (Cãocorrida)

Local: Forte do Brum – Bairro do Recife

Circuito Sesc de Corridas – Etapa Recife

Data: 4 de outubro – sábado

Horário: 17:30h

Percurso: 5 km e 10 km

Local: Rua do Observatório - Bairro do Recife

Trail Run Series

Corrida da Guarda Municipal

Data: 4 de outubro - sábado

Horário: 5h30

Percurso: 5km e 10km

Local: Comando da Guarda Municipal do Recife

Top Run 2025

Data: 5 de outubro – domingo

Horário: 6h

Percurso: 3 km e 5 km

Local: Maranguape I – Paulista

Circuito Eco Run – Etapa Recife

Data: 5 de outubro – domingo

Horário: 6h

Percurso: 5 km e 10 km

Local: Museu Militar do Forte do Brum – Bairro do Recife

6ª edição da Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes

Data: 5 de outubro – domingo

Horário: 6h

Percurso: 3 km, 5 km e 10 km

Local: Segundo Jardim de Boa Viagem

1ª Corrida e Caminhada do Coração

Data: 5 de outubro - domingo

Horário: 6h30

Percurso: 2km, 5km e 10km

Local: UFPE

Corrida de Aniversário Equipe Fênix Runners

Data: 5 de outubro - domingo

Horário: 5h

Percurso: 5km e 8km

Local: Praça Duque de Caxias - Casa Caiada

Corrida Ipojuca Vem pra Rua

Data: 5 de outubro - domingo

Horário: 5h

Percurso: 5km e 10 km

Local: Praça de eventos de Ipojuca

Circuito Granado Pink

Data: 5 de outubro - domingo

Horário: 6h

Percurso: 5km

Local: Estacionamento do Shopping Recife

Corrida dos Aniversariantes

Data: 5 de outubro - domingo

Horário: 6h

Percurso: 3km e 5km

Local: Praça da Paixão de Cristo - Jardim Paulista

Corrida do Sorriso

Data: 11 de outubro - sábado

Horário: 7h

Percurso: 500m, 1km, 2km e 5km

Local: Rua Araxá - Pau Amarelo, Paulista

Maratoninha Olindense 2025

Data: 12 de outubro – domingo

Horário:7h

Percurso: 100m, 200m e 400m

Local: Praça Duque de Caxias – Olinda

21ª Corrida do Fogo

Data: 12 de outubro – domingo

Horário: 6h

Percurso: 5km e 10 km

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros – Soledade

4º Circuito Outubro Rosa do Real Hospital Português

Data: 12 de outubro - domingo

Horário: 6h

Percurso: 5km e 10km

Local: Parque Dona Lindu - Boa Viagem

Corrida e Caminhada de Nossa Senhora de Fátima

Data: 18 de outubro – sábado

Horário: 6h30

Percurso: 5 km

Local: Concentração na Matriz – Paulista

42ª Cicorre – Etapa Rua da Aurora

Data: 18 de outubro – sábado

Horário: 16h30

Percurso: 5 km e 10 km

Local: Rua da Aurora – Recife

1ª Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco

Data: 19 de outubro – domingo

Horário: 6h

Percurso: 5 km e 10 km

Local: Rua da Aurora – Recife

Circuito Santander Track&Field Run Series

Data: 19 de outubro – domingo

Horário: 5h

Percurso: 5 km, 10 km e 15 km

Local: Cais José Estelita - São José

Drogaria Recife Run

Data: 19 de outubro - domingo

Horário: 6h

Percurso: 3km, 5km e 10km

Local: Parque Dona Lindu - Boa Viagem

Corrida Viva a Vida 60+

Data: 19 de outubro - domingo

Horário: 6h

Percurso: 3km, 5km e 10km

Local: Cais da Alfândega

4ª edição da Choque Running

Data: 19 de outubro - domingo

Horário: 6h30

Percurso: 5km e 10km

Local: Batalhão de Choque da PMPE - Madalena

1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças

Data: 25 de outubro – sábado

Horário: 6h

Percurso: 2 km, 5 km e 10 km

Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças

BSW RUN

Data: 26 de outubro – domingo

Horário: 6h

Percurso: 5 km e 10 km

Local: BSW Fashion Soccer – Várzea

1ª Corrida e Caminhada ECC Running

Data: 26 de outubro – domingo

Horário: 6h

Percurso: 2,5 km e 5 km

Local: Praça do Açude - Camaragibe

II Corrida Boa Viagem

Data: 26 de outubro - domingo

Horário: 5h30

Percurso: 5km, 10km e 15km

Local: Parque Dona Lindu - Boa Viagem

Unicap Run 2025

Data: 26 de outubro - domingo

Horário: 6h

Percurso: 5km e 10km

Local: Largada no estacionamento da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) → chegada no Marco Zero

