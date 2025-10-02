Qui, 02 de Outubro

Corrida

Confira as corridas de rua que acontecerão no Recife e Região Metropolitana em outubro

Fique atento ao calendário para acompanhar as principais provas de predestianismo neste mês

Corrida no Museu Militar Forte do Brum, no Bairro do RecifeCorrida no Museu Militar Forte do Brum, no Bairro do Recife - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Não vão faltar opções em outubro para os pernambucanos amantes do pedestrianismo. Diversas corridas de rua no Recife e Região Metropolitana estão programadas para ocorrer neste mês. A Folha de Pernambuco fez uma lista dos principais eventos. Confira:

 

Netshoes Run Tour
Data: 4 de outubro – sábado
Horário: 6h
Percurso: 3 km (Cãominhada) e 5 km (Cãocorrida)
Local: Forte do Brum – Bairro do Recife

Circuito Sesc de Corridas – Etapa Recife
Data: 4 de outubro – sábado
Horário: 17:30h
Percurso: 5 km e 10 km
Local: Rua do Observatório - Bairro do Recife

Trail Run Series 
Corrida da Guarda Municipal
Data: 4 de outubro - sábado
Horário: 5h30
Percurso: 5km e 10km
Local:  Comando da Guarda Municipal do Recife

Top Run 2025
Data: 5 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 3 km e 5 km
Local: Maranguape I – Paulista

Circuito Eco Run – Etapa Recife
Data: 5 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 5 km e 10 km
Local: Museu Militar do Forte do Brum – Bairro do Recife

6ª edição da Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes
Data: 5 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 3 km, 5 km e 10 km
Local: Segundo Jardim de Boa Viagem

1ª Corrida e Caminhada do Coração
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 6h30
Percurso: 2km, 5km e 10km
Local: UFPE

Corrida de Aniversário Equipe Fênix Runners
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 5h
Percurso: 5km e 8km
Local: Praça Duque de Caxias - Casa Caiada

Corrida Ipojuca Vem pra Rua
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 5h
Percurso: 5km e 10 km
Local: Praça de eventos de Ipojuca

Circuito Granado Pink
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 5km
Local: Estacionamento do Shopping Recife

Corrida dos Aniversariantes
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 3km e 5km
Local: Praça da Paixão de Cristo - Jardim Paulista

Corrida do Sorriso
Data: 11 de outubro - sábado
Horário: 7h
Percurso: 500m, 1km, 2km e 5km
Local: Rua Araxá - Pau Amarelo, Paulista

Maratoninha Olindense 2025
Data: 12 de outubro – domingo
Horário:7h
Percurso: 100m, 200m e 400m
Local: Praça Duque de Caxias – Olinda

21ª Corrida do Fogo
Data: 12 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 5km e 10 km 
Local: Quartel do Corpo de Bombeiros – Soledade

4º Circuito Outubro Rosa do Real Hospital Português
Data: 12 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 5km e 10km
Local: Parque Dona Lindu - Boa Viagem

Corrida e Caminhada de Nossa Senhora de Fátima
Data: 18 de outubro – sábado
Horário: 6h30
Percurso: 5 km
Local: Concentração na Matriz – Paulista

42ª Cicorre – Etapa Rua da Aurora
Data: 18 de outubro – sábado
Horário: 16h30
Percurso: 5 km e 10 km
Local: Rua da Aurora – Recife

1ª Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco
Data: 19 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 5 km e 10 km
Local: Rua da Aurora – Recife

Circuito Santander Track&Field Run Series
Data: 19 de outubro – domingo
Horário: 5h
Percurso: 5 km, 10 km e 15 km
Local: Cais José Estelita - São José

Drogaria Recife Run
Data: 19 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 3km, 5km e 10km
Local: Parque Dona Lindu - Boa Viagem

Corrida Viva a Vida 60+
Data: 19 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 3km, 5km e 10km
Local: Cais da Alfândega

4ª edição da Choque Running
Data: 19 de outubro - domingo
Horário: 6h30
Percurso: 5km e 10km
Local: Batalhão de Choque da PMPE - Madalena

1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças
Data: 25 de outubro – sábado
Horário: 6h
Percurso: 2 km, 5 km e 10 km
Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças

BSW RUN
Data: 26 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 5 km e 10 km
Local: BSW Fashion Soccer – Várzea

1ª Corrida e Caminhada ECC Running
Data: 26 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 2,5 km e 5 km
Local: Praça do Açude - Camaragibe

II Corrida Boa Viagem
Data: 26 de outubro - domingo
Horário: 5h30
Percurso: 5km, 10km e 15km
Local: Parque Dona Lindu - Boa Viagem

Unicap Run 2025
Data: 26 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 5km e 10km
Local: Largada no estacionamento da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) → chegada no Marco Zero

