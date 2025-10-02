Confira as corridas de rua que acontecerão no Recife e Região Metropolitana em outubro
Fique atento ao calendário para acompanhar as principais provas de predestianismo neste mês
Não vão faltar opções em outubro para os pernambucanos amantes do pedestrianismo. Diversas corridas de rua no Recife e Região Metropolitana estão programadas para ocorrer neste mês. A Folha de Pernambuco fez uma lista dos principais eventos. Confira:
Leia também
• Mata Norte: Corrida Saúde e Bem-Estar incentiva prática de esporte em Glória do Goitá
• Tropa dos Gorillas: conheça grupo que movimenta mais de mil pessoas pelas ruas através da corrida
Netshoes Run Tour
Data: 4 de outubro – sábado
Horário: 6h
Percurso: 3 km (Cãominhada) e 5 km (Cãocorrida)
Local: Forte do Brum – Bairro do Recife
Circuito Sesc de Corridas – Etapa Recife
Data: 4 de outubro – sábado
Horário: 17:30h
Percurso: 5 km e 10 km
Local: Rua do Observatório - Bairro do Recife
Trail Run Series
Corrida da Guarda Municipal
Data: 4 de outubro - sábado
Horário: 5h30
Percurso: 5km e 10km
Local: Comando da Guarda Municipal do Recife
Top Run 2025
Data: 5 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 3 km e 5 km
Local: Maranguape I – Paulista
Circuito Eco Run – Etapa Recife
Data: 5 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 5 km e 10 km
Local: Museu Militar do Forte do Brum – Bairro do Recife
6ª edição da Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes
Data: 5 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 3 km, 5 km e 10 km
Local: Segundo Jardim de Boa Viagem
1ª Corrida e Caminhada do Coração
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 6h30
Percurso: 2km, 5km e 10km
Local: UFPE
Corrida de Aniversário Equipe Fênix Runners
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 5h
Percurso: 5km e 8km
Local: Praça Duque de Caxias - Casa Caiada
Corrida Ipojuca Vem pra Rua
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 5h
Percurso: 5km e 10 km
Local: Praça de eventos de Ipojuca
Circuito Granado Pink
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 5km
Local: Estacionamento do Shopping Recife
Corrida dos Aniversariantes
Data: 5 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 3km e 5km
Local: Praça da Paixão de Cristo - Jardim Paulista
Corrida do Sorriso
Data: 11 de outubro - sábado
Horário: 7h
Percurso: 500m, 1km, 2km e 5km
Local: Rua Araxá - Pau Amarelo, Paulista
Maratoninha Olindense 2025
Data: 12 de outubro – domingo
Horário:7h
Percurso: 100m, 200m e 400m
Local: Praça Duque de Caxias – Olinda
21ª Corrida do Fogo
Data: 12 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 5km e 10 km
Local: Quartel do Corpo de Bombeiros – Soledade
4º Circuito Outubro Rosa do Real Hospital Português
Data: 12 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 5km e 10km
Local: Parque Dona Lindu - Boa Viagem
Corrida e Caminhada de Nossa Senhora de Fátima
Data: 18 de outubro – sábado
Horário: 6h30
Percurso: 5 km
Local: Concentração na Matriz – Paulista
42ª Cicorre – Etapa Rua da Aurora
Data: 18 de outubro – sábado
Horário: 16h30
Percurso: 5 km e 10 km
Local: Rua da Aurora – Recife
1ª Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco
Data: 19 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 5 km e 10 km
Local: Rua da Aurora – Recife
Circuito Santander Track&Field Run Series
Data: 19 de outubro – domingo
Horário: 5h
Percurso: 5 km, 10 km e 15 km
Local: Cais José Estelita - São José
Drogaria Recife Run
Data: 19 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 3km, 5km e 10km
Local: Parque Dona Lindu - Boa Viagem
Corrida Viva a Vida 60+
Data: 19 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 3km, 5km e 10km
Local: Cais da Alfândega
4ª edição da Choque Running
Data: 19 de outubro - domingo
Horário: 6h30
Percurso: 5km e 10km
Local: Batalhão de Choque da PMPE - Madalena
1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças
Data: 25 de outubro – sábado
Horário: 6h
Percurso: 2 km, 5 km e 10 km
Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças
BSW RUN
Data: 26 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 5 km e 10 km
Local: BSW Fashion Soccer – Várzea
1ª Corrida e Caminhada ECC Running
Data: 26 de outubro – domingo
Horário: 6h
Percurso: 2,5 km e 5 km
Local: Praça do Açude - Camaragibe
II Corrida Boa Viagem
Data: 26 de outubro - domingo
Horário: 5h30
Percurso: 5km, 10km e 15km
Local: Parque Dona Lindu - Boa Viagem
Unicap Run 2025
Data: 26 de outubro - domingo
Horário: 6h
Percurso: 5km e 10km
Local: Largada no estacionamento da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) → chegada no Marco Zero