Copa do Brasil Confira as cotas de Náutico, Santa Cruz e Sport na Copa do Brasil 2023 A Cobra Coral e o Timbu estão no mesmo grupo de divisão; Leão da Ilha começa em fase avançada

A divulgação dos novos valores que serão pagos como cota na Copa do Brasil revelou um aumento substancial em relação ao último ano. A regra sobre a divisão da cota também foi alterada. Confira quanto Náutico, Santa Cruz e Sport vão receber:

Nesta temporada, o Ranking Nacional de Clubes não vai ter mais poder na divisão das cotas. Agora, os grupos serão divididos em times da Série A no grupo 1, da Série B no grupo 2 e os demais das Séries C e D ou sem divisão no grupo 3.

Com o rebaixamento do ano passado, o Náutico ficou no grupo 3 com o Santa Cruz. Na primeira fase, os pernambucanos terão direito a R$ 750 mil de cota. Caso avançem e à segunda fase, a premiação será de R$ 900 mil.

As equipes do grupo 1 recebem R$ 1,40 milhão na primeira fase e R$ 1,70 milhão na segunda. Os integrantes do grupo 2 ficam com R$ 1,25 milhão e R$ 1,40 milhão, respectivamente.

Sport

A situação do Sport é diferente nesta edição. Com o vice da Copa do Nordeste, o Leão da Ilha ganhou o direito de entrar na competição já na terceira fase. A vaga era do Fortaleza, mas passou para o Rubro-negro porque o time cearense entrou pela classificação à Libertadores via Campeonato Brasileiro.

A cota nesta fase da competição é única, sem diferença entre os grupos. O Sport e os demais classificados (que pode incluir Náutico e Santa Cruz) recebem R$ 2,10 milhões.

Veja as cotas das fases seguintes:

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões

