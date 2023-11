A- A+

Futebol Confira as entrevistas com Alexandre Asfora e Bruno Becker, candidatos à presidência do Náutico Eleição acontecerá no dia 12 de novembro, nos Aflitos, para definir o mandatário que assumirá o Timbu no biênio 2024-2025

No domingo (12), nos Aflitos, o Náutico passará por mais uma eleição para definir o próximo presidente do clube para o biênio 2024-2025. Dois candidatos disputam o cargo máximo do Executivo: Bruno Becker, da chapa “Todos pelo Náutico”, de oposição, e Alexandre Asfora, do “Gestão e Paixão pelo Náutico”, que se intitula como “independente”. Tatiana Roma e Diego Rocha são os vices, respectivamente, de cada candidato. A Folha de Pernambuco entrevistou os postulantes à presidência do Timbu, tratando de temas como a Sociedade Anônima de Futebol (SAF), Recuperação Judicial, Centro de Treinamento, desempenho da base, planejamento para o futebol, dentre outros pontos.



Confira a entrevista com Alexandre Asfora clicando aqui.

Confira a entrevista com Bruno Becker clicando aqui.

Veja também

Brasileirão Após melhor 1º turno da história, Botafogo é penúltimo no returno