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Futebol Confira as mudanças do Náutico para encarar o Atlético-GO, pela Série B Auremir vai formar o meio-campo ao lado de Samuel e Jean Carlos; ataque deve ter Reginaldo improvisado, ao lado de Borasi e Kauã Maranhão

O Náutico deve ter ao menos quatro mudanças no time titular que encara o Atlético-GO, neste domingo (9), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Uma delas já foi confirmada pelo técnico Guilherme dos Anjos: a entrada de Auremir na vaga de Wenderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“Auremir entrou no último jogo e foi bem. Deve iniciar esse jogo junto com Samuel. Essa estrutura vai nos dar uma condição defensiva interessante. Estamos estruturando a equipe de uma maneira um pouco diferente, mas sem abrir mão da nossa característica comportamental para contar com esses dois jogadores e utilizar o melhor deles”, afirmou.

Na lateral esquerda, Matheus Ribeiro, que foi improvisado no setor na rodada passada, está fora do jogo por conta de uma fratura na tíbia. Igor Fernandes retorna ao posto, após cumprir suspensão automática. No ataque, Borasi ganhou a vaga de Luiz Felipe, que se recupera de lesão na coxa. Já Derek não pode enfrentar o Atlético-GO por questões contratuais e será substituído por Reginaldo, lateral-direito que será utilizado como ponta.

O Náutico deve ir a campo com Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel, Auremir e Jean Carlos; Reginaldo, Borasi e Kauã Maranhão.

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