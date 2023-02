A- A+

Mercado de Inverno Confira as principais contratações do último dia da janela europeia de inverno Chelsea fez contratação de jóia argentina que entrou para o top-10 das mais caras de todos os tempos

O deadline day ou o último dia da janela de transferências sempre chama a atenção dos torcedores, da mídia e dos curiosos que acompanham o futebol. Na última terça-feira (31), chegou ao fim o período das contratações da janela de inverno do futebol europeu, envolvendo contratações entre os principais clubes do velho continente.

Em tempos de contratações multimilionárias, o Chelsea foi o clube responsável pelas maiores movimentações da janela, ao todo, a equipe londrina gastou mais de 300 milhões de Euros e ainda fez a sua maior contratação da história. Ao contratar o melhor jogador jovem da última Copa por mais de 120 milhões de Euros (R$ 660 milhões).

Enzo Fernández

Campeão e revelação da Copa do Mundo 2022, Enzo se tornou a principal bomba do último dia de contratações. O Chelsea acabou de desembolsar 121 milhões de Euros ao Benfica pela jóia argentina. Após um longo período de negociações, de muitas idas e vindas nas tratativas, o clube inglês acabou por pagar a multa recisória do atleta. O meia passou apenas seis meses na equipe portuguesa. Atuou em 24 partidas, marcando 3 gols pelos Encarnados.

Agora, Enzo Fernández conviverá com a pressão de ser a contratação mais cara da história da Premier League, a mais alta de um jogador argentino e a sexta de todos os tempos. O atleta terá contrato com o Chelsea até 2031.

Jorginho

O ítalo-brasileiro, campeão da Champions League e do Mundial de Clubes pelo Chelsea, deixou os Blues no último dia da janela depois de quatro temporadas e após não estar sendo muito utilizado por Granham Potter. Ainda assim, Jorginho não precisou sair de Londres, pois, agora o atleta fará parte do elenco do Arsenal. O atleta acertou contrato até 2024 com os Gunners, a equipe do norte de Londres desembolsou ao todo 12 milhões de Libras.

Sabitzer

O meia austríaco de 28 anos, é a nova peça para Erik Ten Hag, Sabitzer chega para somar num setor que já vinha sofrendo com algumas baixas, como a de Van de Beek e Christian Eriksen . Destaque nos tempos de RB Leipzig, o meia não conseguiu o mesmo destaque na equipe bávara, disputando 40 partidas e marcando apenas 2 gols.

João Cancelo

Lateral que se dastacou com Guardiola pela sua capacidade de criação e por sua facilidade em atuar nos dois lados do campo, viu sua minutagem diminuir com o espanhol na atual temporada, assim, decidiu forçar sua saída. O português é o mais novo atleta do Bayern de Munique, chegando por empréstimo até o final da temporada. Cancelo tem uma cláusula de compra de 70 milhões de Euros em seu contrato com a equipe alemã.

Keylor Navas

O experiente goleiro costariquenho atuará pela primeira vez na Premier League. Dono de passagens vitoriosas pelo Real Madrid e agora no PSG, Navas que é tri campeão da Champions e tetra do Mundial de Clubes pelo clube espanhol, defenderá o Nottingham Forest até o fim da temporada.

Veja também

Campeonato Francês Sem Neymar, PSG encara Montpellier no Campeonato Francês; saiba onde assistir e veja escalações