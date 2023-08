Confira a lista das principais transferências internacionais no mercado saudita até agora

O mercado de futebol da Roshn Saudi League, mais conhecido como Campeonato Saudita de futebol, gastou valores astronômicos nas últimas janelas de transferências.

Segundo o site Transfermarkt, para as temporadas 22-23 e 23-24, a divisão mais alta do futebol saudita gastou, em contratações, 555.139.297 milhões de euros (Aproximadamente R$3.8 bilhões segundo a cotação atual).

Os times sauditas tem assegurado a contratação de grandes astros e promessas do futebol europeu. Confira a lista:

Al Nassr

Luís Castro (Treinador - Portugal)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Marcelo Brozovic (Croácia)

Séko Fofana (França)

Alex Telles (Brasil)

Sadio Mané (Senegal)

Al Hilal

Jorge Jesus (Treinador - Portugal)

Rúben Neves(Portugal)

Kalidou Koulibaly (Senegal)

Sergej Milinkovic-Savic (Sérvia)

Malcom (Brasil)

Neymar Jr. (Brasil)

Al Ahli

Matthias Jaissle (Treinador - Dinamarca)

Édouard Mendy (Senegal)

Roberto Firmino (Brasil)

Riyad Mahrez (Argélia)

Allan Saint-Maximin (França)

Franck Kessié (Costa do Marfim)

Roger Ibañez (Brasil)

Al Ittihad



Karim Benzema (França)

N’Golo Kanté (França)

Diogo Jota (Portugal)

Fabinho (Brasil)

Al-Ettifaq

Steven Gerrard (Treinador - Inglaterra)

Jordan Henderson (Inglaterra)

Moussa Dembélé (França)

Jack Hendry (Escócia)

Al-Fateh

Jason Denayer (Bélgica)

Lucas Zelarayán (Argentina)

Tristan Dingomé (Camarões)

Al-Hazem



Tozé (Portugal)

Vina (Brasil)

Bruno Viana (Brasil)

Al-Shabab

Gustavo Cuellar (Colômbia)

Habib Diallo (Senegal)

