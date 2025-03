A- A+

Futebol Confira cenário do Náutico no Grupo B da Copa do Nordeste Timbu está na quarta posição, com oito pontos, e pega o Bahia na rodada final da fase de grupos

Leia também

• Marquinhos elogia Caio Vitor e vê jogo-treino como chance de evoluir tática do Náutico

• Náutico fará jogo-treino contra o Central no dia 5 de abril

• Náutico oficializa contratação do meia Caio Vitor, do Volta Redonda

O foco do Náutico em 2025 está na Série C do Campeonato Brasileiro, mas isso não significa que o Timbu deixou de lado a disputa da Copa do Nordeste. Faltando apenas um jogo para o término da fase de grupos, os alvirrubros estão em quarto no Grupo B, com oito pontos, e lutam para avançar ao mata-mata. Mas o que os pernambucanos precisam fazer?

Primeiro, é preciso dizer que nem todos os clubes estão com apenas uma rodada a disputar. Bahia, líder, com 13 pontos, e Confiança, quinto, com sete, têm um jogo a menos cada e se enfrentam para equilibrar as contas. O duelo, porém, só deve acontecer em junho. O resultado desse embate pode facilitar ou complicar a vida do Náutico.



Vantagem

Se o Bahia ganhar, o Náutico permanece no G4, em quarto. Com isso, o Timbu dependerá apenas de si para avançar ao mata-mata. O confronto final dos alvirrubros é justamente perante os baianos, na Arena Fonte Nova. Basta ganhar para não depender de outros resultados. Em caso de empate, terá de secar o Confiança, além de América-RN (sexto, com sete) e Juazeirense (sétimo, com seis).

Acontece que Confiança e Juazeirense se enfrentam. O melhor dos cenários seria um empate. Se um deles ganhar, ultrapassa o Náutico. O mesmo vale para o América-RN, que tira o Timbu se derrotar o CSA.

Se o Náutico perder para o Bahia, o clube pode ser eliminado até mesmo com um empate do Confiança, a depender do saldo de gols. Hoje, a vantagem é dos sergipanos (1x-2). No caso do América, os potiguares estão em desvantagem no critério, com -4 de saldo.

Aperto

Porém, se o Confiança empatar com o Bahia, o Náutico sai do G4 antes da última rodada e não dependerá apenas de si, tendo de secar também os sergipanos perante a Juazeirense. Caso o Dragão derrote o Tricolor de Aço, pulando para 10 pontos, o Timbu só avança se ganhar posteriormente dos baianos, somado à derrota do Azulão.

Em seis jogos na fase de grupos da competição até o momento, o Náutico soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Passando para as quartas de final, o Timbu receberá R$ 550 mil. Para a semifinal, R$ 770 mil. Na final, se for campeão, ganhará R$ 2,2 milhões. O vice-campeonato renderá R$ 1,4 milhão.

Veja também