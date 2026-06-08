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Futebol Confira como chegam os adversários do Grupo C do Brasil para a Copa do Mundo Seleção Brasileira enfrentará na primeira fase Marrocos, Haiti e Escócia

Depois de enfrentar o Egito, o Brasil encerrará oficialmente os preparativos para o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Daí por diante, o foco será nos confrontos do Grupo C da competição. Mas como chegam os adversários dos pentacampeões mundiais?

Marrocos

"Zebra" da Copa do Mundo de 2022, com um quarto lugar, Marrocos quer provar que o desempenho no Catar não foi mera obra do acaso. A meta agora é aproveitar a experiência com a histórica campanha da edição anterior do Mundial e se consolidar como uma das referências africanas na competição.

A equipe é a atual campeã da Copa Africana de Nações após entrar com um recurso contra Senegal, que venceu o jogo por 1x0. A alegação foi de que o adversário teve uma conduta antidesportiva ao tirar o time de campo depois que o árbitro marcou uma penalidade a favor dos marroquinos. Brahim Díaz desperdiçou a cobrança e os senegaleses foram campeões, mas a Confederação Africana acatou o recurso, retirou o título de Senegal e declarou Marrocos campeão.

O goleiro Yassine Bounou (Al-Hilal), o lateral Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) e o meia Brahim Díaz (Real Madrid) são os principais nomes do Marrocos. A equipe é comandada por Mohamed Ouabid, que assumiu a seleção faltando três meses para o Mundial.

Escócia

A classificação da Escócia ao Mundial foi uma das mais emocionantes do ciclo. A equipe empatava em 2x2 com os dinamarqueses quando Tierney, nos acréscimos, fez o 3x2 e McLean fechou a conta para decretar o 4x2 que colocou a seleção em uma Copa após 28 anos. Os escoceses tentam passar pela primeira vez da fase de grupos.

Scott McTominay, do Napoli/ITA, é o principal nome da Escócia. Na temporada, o jogador anotou 16 gols em 51 jogos. Outra referência da seleção, ainda que não atravesse o melhor dos momentos atualmente, é o lateral-esquerdo Andy Robertson, do Liverpool/ING. O grupo é comandado por Steve Clarke.

Haiti

Mais de 50 anos depois, o Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo. A última (e única) participação tinha sido em 1974. A seleção é, teoricamente, a mais fraca do grupo, mas tentará "beliscar" uma das vagas ao mata-mata.

Duckens Nazon, atacante de 32 anos do Esteghlal FC, do Irã, é o principal nome da seleção haitiana. Ele é o maior artilheiro da história do país, com 44 gols marcados.

A estreia do Brasil será diante dos marroquinos, no dia 13 de junho, às 19h (Brasília), em Nova Jersey. A segunda rodada contra o Haiti, será dia 19 de junho, na Filadélfia, às 21h30. A primeira fase termina dia 24 do mesmo mês, às 19h, perante a Escócia.

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