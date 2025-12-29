A- A+

Copa São Paulo Copa São Paulo de Futebol Júnior: confira como chegam os times pernambucanos Principal torneio de base do Brasil tem início nesta sexta-feira (2)

A 56ª edição da Copa São Paulo Futebol Júnior tem início na sexta-feira e segue até o dia 25 de janeiro, reunindo 128 clubes de todo o país. Representantes do estado na competição, Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport sonham em conquistar a taça de forma inédita. Confira os destaques das equipes e como os times chegarão ao torneio.

Sport

Entre os clubes de Pernambuco, o Sport é o que chegou mais longe no torneio. Por duas vezes, o Leão viu sua participação ser interrompida nas quartas de final. Em 2026, inclusive, o Rubro-negro será o primeiro a entrar em campo. Pelo Grupo 4, encara o Linense, na sexta-feira, na cidade de Bálsamo.

À Folha de Pernambuco, o gerente das categorias de base, André Andrade, ressaltou a importância da competição. Indo além da busca pelo título inédito, o dirigente deixou claro que o principal objetivo é proporcionar "a melhor experiência esportiva e humana possível".

"É uma vitrine, claro, mas acima de tudo é um teste de concentração, de resiliência, e é nesse tipo de cenário que muitos jogadores se constroem. A gente trata a competição com seriedade, respeitando o tamanho do Sport e buscando fazer com que a nossa base esteja preparada para competir e formar, que é o que sustenta um projeto sólido", falou.

Sport será o primeiro time do estado a entrar em campo, na sexta-feira, diante do Linense. Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Apesar de estar com o elenco que disputou a Copinha em 2024, o zagueiro Patrick não atuou e chega ao torneio de 2026 como uma liderança do grupo atual. Capitão do time, o jovem de 20 anos participou de 26 jogos na temporada e encara a competição como uma oportunidade para chegar ao profissional.

"Temos um grupo como muita gente talentosa, e sinto a responsabilidade ajudar os mais novos. Cada treino, cada detalhe, cada jogo pode marcar sua carreira. Eu encaro como uma oportunidade enorme e também como um compromisso com o Sport, com minha família e com todo mundo que acompanha a base. Quero mostrar que estou pronto para dar o próximo passo", enfatizou Patrick.

Náutico

Campeão pernambucano sub-20 em novembro, o jovem elenco do Náutico tem colhido os frutos. Algumas peças vêm trabalhando com o time profissional comandado por Hélio dos Anjos nesta pré-temporada, mas vão embarcar para São Paulo.

Atletas como o goleiro Nikollas, o zagueiro Denis, os volantes Guilherme e Liedson, além dos atacantes Kauã Moreira e Kevyn estão sendo aproveitados no profissional, mas embarcam no dia 1º para a disputa do principal torneio de base do País.

Com uma base titular ganhando casca, o Timbu tem como projeção atuar de forma competitiva na Copinha. O clube estreia no dia 4 de janeiro, perante o Novorizontino, em Itaquaquecetuba, pelo Grupo 24.

No comando técnico, o Náutico teria Wilson Júnior, mas o profissional deixou o clube e quem ficará a cargo da função é Levi Gomes.

No Náutico, atletas que vêm trabalhando com profissional na pré-temporada vão participar da Copinha. Foto: Divulgação

Santa Cruz

A aposta do Tricolor passa pelo bom entendimento do treinador Edy Lima com as categorias de base. Atual comandante do time sub-20, o técnico também trabalhou com o sub-17 do Santa Cruz. Não à toa, pelo menos oito peças que estarão em São Paulo são oriundos dos times infantil e juvenil, que já vinham sendo aproveitados no Estadual sub-20.

O Tricolor viaja no dia 31, mas debuta nesta edição do torneio no sábado. Na cidade de Brodowski, no interior, encara o Botafogo-SP pelo Grupo 11.

"Sabemos que a Copinha prega algumas peças, mas nada é impossível. Temos que ir com os pés no chão, humildade, confiando em Deus, para fazer um bom torneio e trazer um bom resultado para o clube", salientou o técnico Edy Lima.

Assim como o Náutico, as peças que se destacaram com a camisa da Cobra Coral na campanha do vice-campeonato pernambucano estão integradas ao time profissional. Entretanto, diferente da metodologia adotada pelo clube rival, o técnico Marcelo Cabo não irá liberar os atletas para disputar a Copinha.

São eles o zagueiro Harley, os laterais David Cabeça e Matheus Castilho, o meia Lucas Fabiel, e os atacantes Ryan e Vinícius Hora. Por outro lado, jovens como o meia Diego Dutra e o atacante Peu são esperanças da equipe.

"A gente vem de uma preparação muito boa, desde o dia 8 (de dezembro) trabalhando focados, visando fazer uma boa Copinha. Alguns jogadores que atuaram na final do Pernambucano estão no profissional e isso é positivo para nós, significa evolução. Vamos oportunizar alguns do sub-15, sub-17, que têm potencial. Sabemos que é a maior competição de base do planeta", ressaltou Edy.

Santa Cruz viaja no dia 31, mas estreia no torneio no sábado. Evelyn Victória/SCFC

Retrô

Diferente do Trio de Ferro, o Retrô passou a disputar a Copa São Paulo nos últimos anos. Cada vez mais consolidado no estado, o clube de Camaragibe embarca para a maior capital do País na sexta-feira. No dia seguinte, pelo Grupo 31, encara o São Bento, na Mooca, querendo colocar em prática a preparação realizada ao longo do mês.

"As expectativas são positivas, pois conhecemos a força do nosso grupo. O clube dispõe de uma grande estrutura física e humana, possibilitando uma preparação bem completa. É concluir bem e colocar em prática o nosso DNA", falou o técnico Gabriel Lisboa.

O treinador vai para a sua segunda Copa São Paulo. Em 2019, dirigiu o Porto, de Caruaru, no torneio. Na ocasião, o atacante Caio Vidal foi destaque e acabou sendo contratado pelo Internacional.

Como forma de preparação para a Copinha, o Retrô realizou três amistosos: venceu os times sub-20 de Serrano e Santa Cruz, além de ter ficado no empate com o time profissional do Jaguar.

"A preparação foi muito intensa em todos os aspectos. Buscamos amistosos de alto nível competitivo e complexidade, buscando nos aproximar do que iremos encontrar na competição", explicou Gabriel.

