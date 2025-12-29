Seg, 29 de Dezembro

Copa São Paulo

Copa São Paulo de Futebol Júnior: confira como chegam os times pernambucanos

Principal torneio de base do Brasil tem início nesta sexta-feira (2)

Taça da CopinhaTaça da Copinha - Foto: Rodrigo Corsi/FPF

A 56ª edição da Copa São Paulo Futebol Júnior tem início na sexta-feira e segue até o dia 25 de janeiro, reunindo 128 clubes de todo o país. Representantes do estado na competição, Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport sonham em conquistar a taça de forma inédita. Confira os destaques das equipes e como os times chegarão ao torneio. 

Sport

Entre os clubes de Pernambuco, o Sport é o que chegou mais longe no torneio. Por duas vezes, o Leão viu sua participação ser interrompida nas quartas de final. Em 2026, inclusive, o Rubro-negro será o primeiro a entrar em campo. Pelo Grupo 4, encara o Linense, na sexta-feira, na cidade de Bálsamo. 

À Folha de Pernambuco, o gerente das categorias de base, André Andrade, ressaltou a importância da competição. Indo além da busca pelo título inédito, o dirigente deixou claro que o principal objetivo é proporcionar "a melhor experiência esportiva e humana possível". 

"É uma vitrine, claro, mas acima de tudo é um teste de concentração, de resiliência, e é nesse tipo de cenário que muitos jogadores se constroem. A gente trata a competição com seriedade, respeitando o tamanho do Sport e buscando fazer com que a nossa base esteja preparada para competir e formar, que é o que sustenta um projeto sólido", falou.

Leões da BaseSport será o primeiro time do estado a entrar em campo, na sexta-feira, diante do Linense. Foto: Paulo Paiva/Sport Recife

Apesar de estar com o elenco que disputou a Copinha em 2024, o zagueiro Patrick não atuou e chega ao torneio de 2026 como uma liderança do grupo atual. Capitão do time, o jovem de 20 anos participou de 26 jogos na temporada e encara a competição como uma oportunidade para chegar ao profissional. 

"Temos um grupo como muita gente talentosa, e sinto a responsabilidade ajudar os mais novos. Cada treino, cada detalhe, cada jogo pode marcar sua carreira. Eu encaro como uma oportunidade enorme e também como um compromisso com o Sport, com minha família e com todo mundo que acompanha a base. Quero mostrar que estou pronto para dar o próximo passo", enfatizou Patrick. 

Náutico

Campeão pernambucano sub-20 em novembro, o jovem elenco do Náutico tem colhido os frutos. Algumas peças vêm trabalhando com o time profissional comandado por Hélio dos Anjos nesta pré-temporada, mas vão embarcar para São Paulo.

Atletas como o goleiro Nikollas, o zagueiro Denis, os volantes Guilherme e Liedson, além dos atacantes Kauã Moreira e Kevyn estão sendo aproveitados no profissional, mas embarcam no dia 1º para a disputa do principal torneio de base do País.

Com uma base titular ganhando casca, o Timbu tem como projeção atuar de forma competitiva na Copinha. O clube estreia no dia 4 de janeiro, perante o Novorizontino, em Itaquaquecetuba, pelo Grupo 24. 

No comando técnico, o Náutico teria Wilson Júnior, mas o profissional deixou o clube e quem ficará a cargo da função é Levi Gomes.

No Náutico, atletas que vêm trabalhando com profissional na pré-temporada vão participar da CopinhaNo Náutico, atletas que vêm trabalhando com profissional na pré-temporada vão participar da Copinha. Foto: Divulgação

Santa Cruz

A aposta do Tricolor passa pelo bom entendimento do treinador Edy Lima com as categorias de base. Atual comandante do time sub-20, o técnico também trabalhou com o sub-17 do Santa Cruz. Não à toa, pelo menos oito peças que estarão em São Paulo são oriundos dos times infantil e juvenil, que já vinham sendo aproveitados no Estadual sub-20. 

O Tricolor viaja no dia 31, mas debuta nesta edição do torneio no sábado. Na cidade de Brodowski, no interior, encara o Botafogo-SP pelo Grupo 11.

"Sabemos que a Copinha prega algumas peças, mas nada é impossível. Temos que ir com os pés no chão, humildade, confiando em Deus, para fazer um bom torneio e trazer um bom resultado para o clube", salientou o técnico Edy Lima. 

Assim como o Náutico, as peças que se destacaram com a camisa da Cobra Coral na campanha do vice-campeonato pernambucano estão integradas ao time profissional. Entretanto, diferente da metodologia adotada pelo clube rival, o técnico Marcelo Cabo não irá liberar os atletas para disputar a Copinha.

São eles o zagueiro Harley, os laterais David Cabeça e Matheus Castilho, o meia Lucas Fabiel, e os atacantes Ryan e Vinícius Hora. Por outro lado, jovens como o meia Diego Dutra e o atacante Peu são esperanças da equipe. 

"A gente vem de uma preparação muito boa, desde o dia 8 (de dezembro) trabalhando focados, visando fazer uma boa Copinha. Alguns jogadores que atuaram na final do Pernambucano estão no profissional e isso é positivo para nós, significa evolução. Vamos oportunizar alguns do sub-15, sub-17, que têm potencial. Sabemos que é a maior competição de base do planeta", ressaltou Edy. 

Santa Cruz viaja no dia 31, mas estreia no torneio no sábadoSanta Cruz viaja no dia 31, mas estreia no torneio no sábado. Evelyn Victória/SCFC

Retrô

Diferente do Trio de Ferro, o Retrô passou a disputar a Copa São Paulo nos últimos anos. Cada vez mais consolidado no estado, o clube de Camaragibe embarca para a maior capital do País na sexta-feira. No dia seguinte, pelo Grupo 31, encara o São Bento, na Mooca, querendo colocar em prática a preparação realizada ao longo do mês. 

"As expectativas são positivas, pois conhecemos a força do nosso grupo. O clube dispõe de uma grande estrutura física e humana, possibilitando uma preparação bem completa. É concluir bem e colocar em prática o nosso DNA", falou o técnico Gabriel Lisboa.

O treinador vai para a sua segunda Copa São Paulo. Em 2019, dirigiu o Porto, de Caruaru, no torneio. Na ocasião, o atacante Caio Vidal foi destaque e acabou sendo contratado pelo Internacional. 

Como forma de preparação para a Copinha, o Retrô realizou três amistosos: venceu os times sub-20 de Serrano e Santa Cruz, além de ter ficado no empate com o time profissional do Jaguar.

"A preparação foi muito intensa em todos os aspectos. Buscamos amistosos de alto nível competitivo e complexidade, buscando nos aproximar do que iremos encontrar na competição", explicou Gabriel. 

