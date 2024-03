Confira como ficaram os sorteios dos grupos da Libertadores e Sul-Americana

A- A+

A Conmebol realizou nesta segunda (18) o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América de 2024. Seis brasileiros estão na disputa pelo título: Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio e São Paulo.





Alejandro Domínguez, presidente da entidade, informou o aumento na premiação pelas vitórias na fase de grupos e pela conquista da Libertadores. O ganhador da competição vai embolsar 23 milhões de dólares (pouco mais de R$ 115 milhões).



Confira os grupos



Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño (Paraguai), Alianza Lima (Peru) e Colo-Colo (Chile)

Grupo B: São Paulo, Barcelona (Equador), Talleres (Argentina) e Cobresal (Chile)

Grupo C: Grêmio, Estudiantes (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Huachipato (Chile)

Grupo D: LDU (Equador), Junior Barranquilla (Colômbia), Universitario (Peru) e Botafogo

Grupo E: Flamengo, Bolívar (Bolívia), Millonarios (Colômbia) e Palestino (Chile)

Grupo F: Palmeiras, Independiente Del Valle (Equador), San Lorenzo (Argentina) e Liverpool (Uruguai)

Grupo G: Peñarol (Uruguai), Atlético-MG, Rosario Central (Argentina) e Caracas (Venezuela)

Grupo H: River Plate (Uruguai), Libertad (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) e Nacional (Uruguai)



Sul-Americana



Mais cedo, houve o sorteio de grupos da Copa Sul-Americana. Confira como ficaram os grupos abaixo.



Grupo A: Defensa y Justicia (Argentina), Independiente Medellín (Colômbia), Universidad César Vallejo (Peru) e Always Ready (Bolívia)

Grupo B: Cruzeiro, Unión La Calera (Chile), Universidad Católica (Equador) e Alianza FC (Colômbia)

Grupo C: Internacional, Delfín (Equador), Belgrano (Argentina) e Real Tomayapo (Bolívia)

Grupo D: Boca Juniors (Argentina), Fortaleza, Nacional Potosí (Bolívia) e Sportinvo Trinidense (Paraguai)

Grupo E: Athletico, Danubio (Uruguai), Sportivo Ameliano (Paraguai) e Rayo Zuliano (Venezuela)

Grupo F: Corinthians, Argentinos Juniors (Argentina), Racing (Uruguai) e Nacional (Paraguai)

Grupo G: Lanús (Argentina), Metropolitanos (Venezuela), Cuiabá e Deportivo Garcilaso (Peru)

Grupo H: Racing (Argentina), Coquimbo Unido (Chile), Sportivo Luqueño (Paraguai) e Red Bull Bragantino

