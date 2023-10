A- A+

Jogos Pan-Americanos Confira como foi a quarta (25) do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Brasil faturou 14 medalhas no dia, com destaque para ginástica, remo e natação

A quarta (25) foi o dia com mais medalhas para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, com 14 ao todo. A começar por uma quebra de jejum. Após 36 anos, o País voltou a figurar no lugar mais alto do pódio no remo. Lucas Verthein foi medalha de ouro no skiff simples, com o tempo de 6min58s76. A última vez que o País havia ganho foi em 1987, com a dupla Ricardo e Ronaldo de Carvalho, no Pan de Indianápolis. Beatriz Cardoso levou a prata na prova feminina da categoria.

Além do ouro de Lucas, o País ficou no lugar mais alto do pódio outras vezes no dia. Para começar, a natação seguiu brilhando nas águas do Chile. Foram quatro medalhas. Quatro também é o número de ouros que Guilherme Costa, o “Cachorrão”, já levou na competição. A conquista mais recente foi nos 1500m nado livre masculino, ao lado de Stephan Steverink e Pedro Farias.

A modalidade ainda teve uma prata no 4x100m medley masculino, com Guilherme Santos, Guilherme Basseto, Vinícius Lanza e João Gomes. Outras duas medalhas alcançadas foram de bronze, nos 1500m nado livre feminino (Viviane Jungblut) e 200m medley masculino (Leonardo Santos).

Na ginástica, Rebeca Andrade foi ouro e Flávia Saraiva ficou com a prata na trave feminina. Saraiva também ocupou o segundo lugar mais alto do pódio na prova do solo feminino. Fechando a ginástica, Arthur Nory pegou a prata no salto masculino e o ouro na barra fixa - nesta prova, o País ainda teve um segundo lugar com Bernardo Actos.

No badminton, a dupla formada por Davi da Silva e Fabrício Farias perdeu na decisão para os canadenses Nyl Yakura e Xingyu Dong por dois sets a um e ficou com a prata. No hipismo adestramento, João Victor Marcari e o cavalo Feel Good também terminaram em segundo.

No handebol, a seleção feminina venceu o Uruguai por 28x9. No basquete feminino, triunfo perante o México por 72x54. Já no hóquei sobre a grama, o Brasil perdeu por 2x0 para o Canadá.

Pelas oitavas de final do tênis, a brasileira Carolina Meligeni derrotou a boliviana Noellia Zeballos por 2 sets a 0. Mesmo resultado de Thiago Monteiro perante o chileno Gonzalo Lima. No beisebol, o Brasil ganhou por 5x3 do Canadá. No vôlei de praia, Ana e Duda venceram as peruanas Gaonna e Allcca por 2 sets a 0. Já André e George passaram por Nicolas e Tomas Capogrosso por 2 sets a 1.

Medalha garantida e passaporte carimbado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Bia Ferreira e Jucielen Romeu se classificaram para as semifinais do boxe ao derrotarem Pâmela Sanchez, da Costa Rica, e Nelly Daisy, do Peru, respectivamente. No masculino, Yuri Falcão eliminou George Cabrales, de El Salvador.

Completando o dia, o Brasil suou, mas venceu o México por 3 sets a 2 e está na final do Pan. O confronto valendo o ouro será nesta quinta (26), contra a República Dominicana.

